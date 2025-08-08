Cani Robot nel vento del deserto: automazione estrema in Cina

Nel cuore del deserto cinese, dove il vento non conosce tregua, la sorveglianza di un grande parco eolico non è più affidata agli uomini. Da settembre 2024, a Ningxia Tongli, un impianto da 70 megawatt opera senza un solo tecnico presente. A vegliare sulle torri ci sono droni e soprattutto robot a quattro zampe, agili e instancabili.

Questi cani robot, modello X30 di DEEP Robotics, rappresentano sono il frutto di un esperimento di automazione estrema. Ogni esemplare pesa corca 56 chilogrammi, resiste a temperature tra -20 e 55 gradi e non si ferma mai. Può salire scale, camminare nella sabbia e operare anche al buio completo. Alla World Artificial Intelligence Conference di Shanghai, uno di questi robot ha dimostrato di individuare guasti elettrici e anomalie meccaniche, ricaricandosi poi autonomamente per proseguire la sorveglianza.

Robot sentinelle e interi impianti senza operai

Oltre 5.000 punti di ispezione vengono monitorati in tempo reale. Se una turbina vibra in modo anomalo o un inverter si surriscalda, i robot e i droni inviano un segnale immediato a un centro di controllo distante centinaia di chilometri. Gli algoritmi di intelligenza artificiale permettono agli automi di proseguire le verifiche anche in assenza di comunicazioni, garantendo sorveglianza continua.

Questo sistema va oltre il semplice risparmio economico. La rimozione degli operai riduce i rischi per la sicurezza in ambienti desertici, isolati e spazzati da venti violenti. Tale idea riprende il concetto di “fabbriche a luci spente” già visto nell’industria elettronica e automobilistica, ma ora applicato alle energie rinnovabili.

Il successo di Ningxia ha spinto Goldwind, azienda responsabile dell’impianto, a replicare la formula in altre centrali cinesi. La tecnologia DEEP Robotics viaggia anche oltre confine. Ad esempio a Singapore, cani robot simili pattugliano tunnel sotterranei, prevenendo guasti ai cavi elettrici. Il modello mostra come la produzione di energia stia abbandonando la presenza umana diretta, affidandosi a macchine sempre più intelligenti e autonome.