Negli ultimi anni, l’Italia ha visto crescere in modo allarmante il numero di frane, complici piogge più intense, suoli fragili e una gestione spesso inefficiente del territorio. Secondo i dati ISPRA, oltre il 93% dei Comuni italiani è a rischio idrogeologico. Ogni anno si registrano centinaia di eventi franosi, spesso accompagnati da gravi danni a infrastrutture, case e persone. Per fronteggiare questo fenomeno in costante peggioramento, entra in campo l’intelligenza artificiale, con soluzioni sempre più avanzate in grado di prevedere, analizzare e – soprattutto – prevenire.

AI e big data, monitoraggio h24 del territorio italiano con l’Intelligenza Artificiale

Il cuore di questa nuova strategia è un sistema integrato che sfrutta reti di sensori geotecnici, satelliti, dati climatici e modelli predittivi AI per monitorare in tempo reale le aree più a rischio. Lo scopo è anticipare il cedimento di un terreno anche con giorni di anticipo, grazie all’analisi di dati storici e in tempo reale su pioggia, inclinazione del suolo, umidità e vibrazioni. In alcune regioni particolarmente esposte – come Liguria, Campania e Calabria – sono già attivi progetti sperimentali che integrano reti IoT e machine learning per segnalare potenziali frane con alert automatici. Questi sistemi non solo monitorano, ma assimilano costantemente nuove informazioni, migliorando le previsioni con nuovi dati.

Le immagini satellitari ad alta risoluzione, abbinate a modelli di deep learning, permettono inoltre di mappare con estrema precisione anche i micro-movimenti del suolo invisibili a occhio nudo. Se la tecnologia è pronta, ciò che manca ancora è una governance unificata e investimenti strutturali su larga scala. Le competenze ci sono, le start-up e i centri di ricerca italiani stanno già dimostrando di poter creare soluzioni efficaci, ma spesso mancano fondi, continuità e soprattutto un controllo generale per coordinare i dati raccolti e tradurli in decisioni operative rapide.

L’intelligenza artificiale da sola, insomma, non basta. Va integrata in una strategia che preveda manutenzione preventiva, formazione delle autorità locali e un dialogo costante tra ingegneri, protezione civile e amministrazioni. Il rischio frane non può essere eliminato del tutto ovviamente, ma può almeno essere contenuto e gestito con maggiore efficacia. Soprattutto in un Paese fragile come il nostro.