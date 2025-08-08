Porsche: per il 2028 arriverà un nuovo SUV a benzina

A quanto pare, Porsche non ha finito di dire la sua per quanto riguarda i motori termici e nello specifico il segmento SUV, nonostante il mercato europeo e mondiale si stia lentamente spostando a favore dei modelli elettrici, la società sembra intenzionato a puntare ancora per un po’ sui modelli termici o ibridi, l’idea a detta di un portavoce della società è quella di produrre un SUV termico per il 2028 che andrà a pensionare definitivamente la Porsche MACAN ormai uscita di produzione nella stragrande maggioranza degli stabilimenti e che molto presto abbandonerà completamente il mercato.

Al posto della MACAN

La vettura in questione dovrebbe posizionarsi all’interno del segmento dei su IV termici e andrà a sostituire la Porsche MACAN che all’interno del vecchio continente non è più disponibile dal momento che non più conforme agli standard di Cyber sicurezza imposti dall’Unione Europea, la società ha valutato ovviamente di modificare il veicolo per renderlo adatto all’Europa ma si è resa conto che farlo sarebbe costato decisamente troppo, perciò opterà per una dismissione completa in favore di un nuovo modello che secondo quanto dichiarato da portavoce sarà una vera e propria Porsche in piana regola, sebbene adotterà tutti gli standard più moderni che la porteranno ad essere anche diametralmente diversa.

Non si sa bene quali saranno le motorizzazioni disponibili, la partnership con il gruppo Volkswagen però lascia pensare che la piattaforma termica potrebbe essere correlata agli ultimi ritrovati dell’azienda tedesca, nello specifico si pensa alla piattaforma Premium Combustion (PPC) che oggi è già utilizzata, ad esempio, per il SUV Audi Q5.

Non rimane dunque che attendere i prossimi mesi o forse anche il prossimo anno per poter sapere qualcosa in più in merito a questo nuovo modello, tutto ciò comunque rappresenta il bisogno e il desiderio delle aziende di non abbandonare completamente il settore termico del momento che un passo deciso e definitivo verso l’elettrico non è ancora pronto, sebbene l’Unione Europea spinga per un’accelerata importante.