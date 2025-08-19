Roomba in crisi, iRobot vacilla sotto la pressione di Amazon e altri

Il marchio che ha scritto la storia degli aspirapolvere robotici, Roomba, sta vivendo un momento drammatico. iRobot, la casa madre, ha appena comunicato un calo dei ricavi del 23% nel secondo trimestre, accompagnato da perdite che sollevano dubbi seri sulla sua capacità di resistere nei prossimi mesi. Il CEO ha avvertito che senza cambiamenti radicali, si rischia la chiusura.

La situazione è aggravata da una fitta rete di concorrenti, soprattutto cinesi, che vendono modelli altrettanto validi ma a prezzi ben più contenuti. Per iRobot non basta più presentare nuove linee di prodotti. La domanda rallenta, la produzione fatica a decollare e la “sicurezza” del brand non è più un vantaggio stabile cui i consumatori si affidano.

Il colpo definitivo per Roomba con il tentativo di Amazon

La cancellazione dell’acquisizione da parte di Amazon è stata una ferita profonda. Quel contratto miliardario considerato una salvezza è naufragato per ragioni regolamentari, generando un colpo finanziario e culturale non da poco. Questo ha comportato tagli drastici dei posti di lavoro (oltre il 50%), riorganizzazione interna e cifre rosse che fanno più rumore di prima.

In un mercato saturo, iRobot sembra aver perso slancio. Basti pensare a come modelli della concorrenza offrano già funzioni evolute come lidar e navigazione intelligente ma ad un prezzo più abbordabile. L’innovazione, una volta punto forte del brand, oggi arranca, mentre gli avversari guadagnano terreno. La sfida più grande per iRobot non è solo economica, ma anche sul piano culturale. Ritrovare quella reputazione geniale che l’aveva resa icona del settore è la chiave per recuperare terreno. Tuttavia, serviranno nuovi prodotti davvero rivoluzionari, una strategia chiara e un nuovo modello di business per tornare ad essere rilevanti. Insomma, la sopravvivenza di iRobot dipenderà dalla capacità di reinventarsi in tempi rapidi, trovando un equilibrio tra prezzo competitivo, innovazione reale e riconquista della fiducia dei consumatori.