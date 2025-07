Spam e chiamate dall’estero: AGCOM blocca tutto dal 19 agosto

Dal 19 agosto 2025 scatterà un importante cambiamento per chi è bersaglio di continue chiamate spam con numeri italiani che, in realtà, provengono dall’estero. L’Agcom, grazie a nuovi poteri regolatori, ha infatti stabilito l’attivazione di filtri di rete da parte degli operatori telefonici. L’obiettivo è impedire che numeri fasulli — spesso con prefissi italiani come 02 o 06 — possano essere utilizzati da call center o truffatori internazionali per raggiungere gli utenti fingendo una presenza sul territorio nazionale.

Fino ad oggi, gli operatori erano tecnicamente obbligati a instradare qualsiasi chiamata in arrivo, anche se il numero appariva sospetto. Con la nuova norma, queste anomalie saranno bloccate all’origine, evitando che le telefonate arrivino agli utenti finali. La situazione sembra ormai ben chiara.

Due fasi per fermare il telemarketing aggressivo contro gli utenti

Il piano definito dall’Agcom prevede due tappe. La prima sarà attiva dal 19 agosto: da quel momento verranno bloccate tutte le chiamate provenienti dall’estero che simulano un numero fisso italiano. Si tratta di una delle tecniche più usate per ingannare i destinatari e aumentare le probabilità che rispondano.

La seconda fase scatterà il 19 novembre 2025 e riguarderà un fenomeno più complesso: le chiamate internazionali con numeri mobili italiani falsificati. In questo caso, per evitare falsi positivi legati al roaming legittimo, gli operatori dovranno interrogare in tempo reale il database nazionale per verificare che il numero esista realmente e che sia effettivamente all’estero. Se la verifica non andrà a buon fine, la chiamata verrà automaticamente respinta.

Un sistema atteso da tempo: finalmente un sospiro di sollievo

L’efficacia reale del provvedimento si potrà valutare solo nei mesi successivi alla sua entrata in vigore. Ma per ora si tratta di un passo concreto, e molto atteso, nella lotta contro il telemarketing aggressivo e le chiamate truffaldine mascherate da numerazioni italiane. Sembra dunque che tutto sia pronto a migliorare, per buona pace degli utenti.