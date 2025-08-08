NewsOfferteVolantini

Unieuro: tecnologia grandiosa a prezzi da vero SHOCK

Da Unieuro arrivano offerte spettacolari per chi vuole tecnologia e risparmio senza fare i conti con noia o monotonia.

scritto da Rossella Vitale
Unieuro: tecnologia grandiosa a prezzi da vero SHOCK

Da Unieuro la tecnologia è un vero spettacolo! Se pensi che acquistare un dispositivo sia roba noiosa, ripensaci subito. Qui si parla di roba che fa girare la testa e il cuore, senza svuotare il portafogli. Hi bisogno di uno smartphone che ti faccia sentire una rockstar? E che dire degli accessori? Non manca proprio niente, nemmeno quella lavatrice che farà brillare i tuoi panni. La formula magica di Unieuro è semplice: tecnologia super con prezzi da urlo, perché qui il divertimento è assicurato e lo shopping è una festa continua!

Vuoi accedere anche ad offerte Amazon da urlo e codici sconto eccezionali? Su Telegram, nei canali Tecnofferte [entra qui per te] e Codiciscontotech [clicca su questo link], si trovano occasioni uniche ogni giorno. Iscriviti e risparmia alla grande!

Una carrellata di offerte folli da Unieuro

Si parte con la potenza del Samsung Galaxy S24 FE 17 cm (6.7″), disponibile a 519,90 euro, ideale per chi vuole fare scintille anche con lo smartphone. Per chi ama una soluzione elegante e funzionale, il Vodafone SM-A556 16,8 cm (6.6″) Dual SIM a 289 euro è un affare imperdibile da Unieuro.Chi ha la vena artistica trova nell’Apple Pencil (USB-C) a 75 euro la bacchetta magica da abbinare all’Apple iPad 11” Wi-Fi 128GB Argento a soli 369 euro. Il salotto si veste di spettacolo con la Samsung Smart TV 55” a 649 euro, ma se lo spazio è un problema, la Xiaomi TV A 43 2025 109,2 cm (43″) 4K Ultra costa solo 199,99 euro da Unieuro.

Il mondo dei videogiochi si anima con la Nintendo Switch 2 + Mario Kart World a 509,90 euro, mentre chi vuole uno stile smart a portata di polso sceglie l’Apple Watch Series 10 GPS a 319 euro. E per chi perde tutto, l’Apple AirTag a 34 euro è la risposta perfetta. Completa il quadro l’Hoover H-WASH 350 Lavatrice 10kg, Classe A a 399 euro e il portatile agile e potente Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15.6″ a 499 euro. Solo da Unieuro la tecnologia è davvero una festa: prezzi leggeri, prodotti top e un’offerta da urlo!

volantino unieuro agosto fuoritutto
volantino unieuro agosto fuoritutto
volantino unieuro agosto fuoritutto
volantino unieuro agosto fuoritutto
volantino unieuro agosto fuoritutto
volantino unieuro agosto fuoritutto
volantino unieuro agosto fuoritutto
volantino unieuro agosto fuoritutto
volantino unieuro agosto fuoritutto
volantino unieuro agosto fuoritutto
volantino unieuro agosto fuoritutto
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
volantino unieuro agosto fuoritutto
Screenshot
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.