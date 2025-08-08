Aspirapolvere senza fili a poco più di 50 euro: lo SCONTO perfetto di AliExpress

AliExpress è sempre pronta ad assecondare le innumerevoli richieste degli utenti, in questi giorni ha attivato uno sconto decisamente interessante sull’acquisto di una aspirapolvere senza fili, portandola ad una spesa finale da sostenere di poco superiore ai 50 euro..

Nel momento in cui si inizia a parlare di cifre tutt’altro che elevate, è sempre bene tenere a mente che il prodotto acquistabile non sarà di un brand particolarmente conosciuto, ma ciò non vuol dire che non sia ugualmente qualitativo. Il modello in questione è il Tasvac N7, capace di raggiungere una potenza di aspirazione di 35 kPa, con serbatoio da 1,2 litri, ma soprattutto tantissimi accessori inclusi direttamente in confezione.

A tutti gli effetti viene definito un aspirapolvere 6in1, proprio perché può essere utilizzato addirittura in 6 modi differenti, estendendone al massimo l’usabilità e rendendolo estremamente versatile. La batteria, removibile e ricaricabile, offre una autonomia che in media possiamo considerare aggirarsi attorno ai 55 minuti di utilizzo continuativo, fermo restando essere un valore indicativo, proprio perché viene influenzato da innumerevoli fattori: in primis la potenza di utilizzo del prodotto stesso.

AliExpress fa all-in con il nuovo sconto da non perdere

Il suo punto di forza è chiaramente rappresentato dal prezzo finale di vendita, con l’utente che si ritrova oggi a poter spendere solamente 54,99 euro per il suo acquisto, contro i 121,30 euro previsti in origine di listino. Se effettuate l’ordine a questo link potrete avere consegna in tempi brevi, spedizione gratuita dalla Francia, e possibilità eventualmente di rendere il prodotto entro 90 gjorni dalla ricezione.

Gli utenti interessati all’acquisto devono conoscere altri dettagli e specifiche tecniche, come ad esempio il suo essere foldable, o meglio il bastone centrale si può flettere di 180 gradi per raggiungere aree altrimenti nascoste. Oltre a ciò sono disponibili due modalità di utilizzo, e viene supportata la ricarica rapida.