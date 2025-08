AliExpress abbassa il prezzo dello smartphone Honor: costa solo 50 euro

Sconto davvero imperdibile su AliExpress per tutti gli utenti che vogliono mettere le mani su uno smartphone comunque di ottima qualità, ma che allo stesso tempo sia capace di garantire un rapporto qualità/prezzo più che conveniente per godere ugualmente di prestazioni molto valide. Il suo nome è Honor 8X e costa solamente 50 euro.

E’ chiaro che spendendo così poco è lecito immaginarsi un prodotto non troppo performante per i più svariati motivi, ma prima di parlare di come acquistarlo, conosciamo da vicino la scheda tecnica. Lo smartphone è dotato di dimensioni di 160,4 x 76,6 x 7,8 millimetri di spessore con un peso di 175 grammi, passando per display da 6,5 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione di 1080 x 2340 pixel, una densità di 397 ppi e si appoggia direttamente su tecnologia IPS LCD con 16 milioni di colori.

Il processore è lo Huawei Hisilicon Kirin 710, con alle sue spalle la GPU Mali-G51 MP4, sempre restando 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (che però possono essere incrementati con l’ausilio di una microSD fino ad un massimo di 400GB). Discreto è il comparto fotografico, nella parte posteriore si contano due sensori: un principale da 20 megapixel ed un ultragrandangolare da 2 megapixel.

AliExpress, che occasione con lo sconto su Honor 8X

Spendere così poco per l’acquisto di uno smartphone era davvero difficile pensare di farlo, ma grazie ad AliExpress il dispositivo in questione non costa più 118,58 euro, ma con la promozione di questi giorni potrà essere vostro a soli 50,99 euro. Ordinatelo subito premendo il seguente link.

La batteria è forse la nota dolente di questo dispositivo, essendo comunque un componente da 3750 mAh, che non supporta ricarica rapida di alcun tipo. Da notare, inoltre, che la connettività prevede il solo 4G, senza possibilità di raggiungere il 5G, data l’assenza di un chip dedicato/compatibile con tale tecnologia di ultima generazione.