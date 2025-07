Vodafone, scopri la promozione da 100 giga a soli 6,99 euro al mese

Vodafone è uno degli operatori più influenti di tutto il mercato delle telecomunicazioni italiano. I clienti totali del gestore in Italia sono circa 20,22 milioni, mentre i clienti fissi si aggirano intorno ai 5,85 milioni.

Sono numeri molto importanti, soprattutto poiché da quando gli operatori telefonici virtuali hanno introdotto la tecnologia 5G, gli utenti hanno espresso una palese preferenza nei loro confronti.

Tuttavia Vodafone rimane molto apprezzata dagli utenti grazie alla qualità dei servizi offerti, e ai prezzi accessibili delle tariffe.

Vodafone scopri l’offerta con 100 giga di Internet a soli 6,99 € al mese

Una delle offerte più convenienti di Vodafone è disponibile per tutti i clienti provenienti da Iliad, e altri operatori telefonici virtuali. Si tratta di una promozione che prevede minuti e SMS illimitati, con 100 giga di Internet con tecnologia 5G. Il costo di questa tariffa è di soli 6,99 € al mese, con un costo di attivazione gratis solo se attivata online e spedizione della Sim gratuita.

Vodafone: le altre offerte dell’operatore

Tuttavia Vodafone offre agli utenti altre tariffe davvero imperdibili.

Per esempio, per tutti i clienti già menzionati prima, il gestore mette a disposizione minuti e SMS illimitati e giga illimitati con tecnologia 5G. Il costo in questo caso è di 9,99 € al mese, mentre il costo di attivazione è gratuito solo se attivata online e la spedizione della Sim è gratis.

Invece per coloro che abbiano già attiva la linea fissa di Vodafone, ma volessero scegliere l’operatore anche per la linea mobile, c’è un’offerta disponibile che prevede minuti e SMS illimitati e giga illimitati con tecnologia 5G. Il costo di questa tariffa è di soli 9,99 € al mese, il costo di attivazione è di 4,99 €, mentre la spedizione della Sim è gratuita.

Infine, per tutti i clienti provenienti dagli altri operatori telefonici tradizionali, Vodafone offre minuti illimitati e 150 giga con tecnologia 5G. Il costo è di 11,99 € al mese, il costo di attivazione è gratis solo se è attivata online, mentre la spedizione della Sim è gratuita.