Soundbar Sony HT-S400 a un prezzo mai visto prima: Amazon la sconta del 17%

Essere in possesso di un dispositivo come una soundbar rende l’esperienza di ascolto dei brani estremamente unica e coinvolgente. Oggi la soundbar Sony HT-S400 rappresenta una delle migliori soluzioni presenti sul mercato grazie a una serie di caratteristiche tecniche del tutto interessanti.

Non a caso, al fine di offrire una qualità sonora eccellente Sony ha deciso garantire un’alta qualità abbinata alla tecnologia audio surround virtuale S-Force Pro Front. Quest’ultima consente di immergersi nelle scene che si visualizzano riproducendo il suono surround in stile cinematografico.

Sony HT-S400 oggi in offerta su Amazon

L’offerta Amazon oggi vi consente di risparmiare una cifra considerevole rispetto ad altri giorni. Proprio per questo motivo l’offerta resa disponibile dal colosso dell’e-commerce non può passare inosservata.

Questa soundbar, se siete appassionati di musica o vi piace vedere film con un’atmosfera cinematografica, rappresenta la scelta migliore da fare. Grazie alla connessione wirelesse bluetooth l’esperienza d’uso rimane stabile in ogni istante. Oltre a ciò, non possiamo non sottolineare che l’unità subwoofer da 160 mm garantisce bassi ricchi e profondi che consentono di riprodurre la musica che si ama direttamente da smartphone, tablet o laptop.

Utilizzare la soundbar Sony è anche estremamente semplice. L’unica cosa che viene richiesta all’utente è collegare la soundbar alla propria TV ottenendo, di conseguenza, un’esperienza di intrattenimento senza paragoni. Grazie all’interfaccia utente integrata, le impostazioni della soundbar vengono visualizzate automaticamente nel menu impostazioni rapide della TV così da semplificare il controllo del volume.

Giunti a questo punto, non vi resta che approfittare subito dello sconto messo a disposizione da Amazon e di acquistare la soundbar Sony HT-2400 con un prezzo incredibile. Il -17% sul prezzo di listino vi consente di pagarla solamente 222,99 euro.