BioShock 4 fallisce una revisione interna?

Il futuro di BioShock 4 si presenta incerto e turbolento. A quasi dieci anni dall’inizio del suo sviluppo, il nuovo capitolo della celebre saga rimane avvolto nel mistero. Con pochi dettagli concreti emersi nel tempo e una produzione segnata da numerosi ostacoli. La situazione si è ulteriormente complicata dopo che una recente revisione interna condotta dai vertici di Take-Two e 2K ha rilevato criticità significative nel progetto. Quest’ultime risultato soprattutto legate alla componente narrativa, considerata inadeguata rispetto agli standard prefissati.

BioShock 4: cosa sta succedendo con il nuovo titolo?

Le conseguenze di tale valutazione negativa non si sono fatte attendere. Due figure cardine del team di sviluppo sono state sollevate dai loro incarichi e ricollocate in ruoli legati al publishing. Si tratta di Kelley Gilmore e Hogarth de la Plante, rispettivamente a capo dello studio Cloud Chamber e direttore creativo del titolo. Una decisione che corrisponde ad un profondo cambio di direzione per il team. E non è tutto. Anche la trama, che secondo le indiscrezioni avrebbe costituito uno dei punti più deboli della produzione, subirà una rielaborazione strutturale nei mesi a venire.

Nel frattempo, l’instabilità creativa ha generato ulteriori preoccupazioni anche sul piano interno. Fonti vicine alla produzione parlano di pressioni sempre più forti da parte di 2K, che avrebbe richiesto maggiore “agilità ed efficienza” per accelerare i lavori. Il tutto sollevando lo spettro di possibili tagli al personale.

Un portavoce dell’azienda si è espresso riguardo quanto sta accadendo. In una dichiarazione affidata a Bloomberg ha confermato, infatti, le recenti ristrutturazioni. In tale occasione è stato affermato che l’obiettivo resta quello di passare da un buon gioco a uno eccellente. Parole che suggeriscono un equilibrio ancora da trovare tra ambizione creativa e richieste di mercato. Un dualismo che, come sempre accade in produzioni di tale portata, rischia di influenzare in modo decisivo il risultato finale. Non resta, dunque, che attendere e scoprire quale sarà il futuro di Bioshock 4.