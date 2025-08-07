MediaWorld Tech Mania: OFFERTE TOP con prezzi ultra speciali

NewsOfferteVolantini

Da MediaWorld tante proposte tecnologiche imperdibili per lavoro, gioco, mobilità e casa con sconti che non passerete inosservati.

Immaginate di stare comodamente sul divano, sorseggiando un caffè (magari preparato con una macchina De’Longhi trovata da MediaWorld) e sfogliando con un tocco il vostro nuovo Lenovo Tab M11 FHD WiFi 4/128 a meno di 150 euro.  A volte, invece di aspettare la prossima vacanza per portare con sé l’ultimo modello di smartphone o portatile, perché non trasformare ogni giorno in un’occasione speciale? Da MediaWorld questo sogno diventa realtà! Trovate prodotti pensati per adattarsi a stili di vita dinamici, ricchi di passione e senza rinunciare a un pizzico di eleganza. Qualunque sia il vostro desiderio, qui trovate soluzioni che parlano la vostra lingua, con prezzi come quelli del nuovo Samsung Galaxy A26 5G 256GB a 279 euro che fanno girare la testa.

Se amate la potenza in un formato pratico, il Samsung Galaxy Book4 15.6 i5 è disponibile a soli 649 euro. Per gli amanti delle sfide digitali, la Sony PS5 Digital SLIM D Chassis White a 399 euro è un must per sessioni di gioco intense. Il divertimento di gruppo? Nessun problema con la Nintendo Switch 2+Mario Kart World, Nero a 509 euro, la festa è assicurata.

Sul fronte Apple, da MediaWorld spicca anche il super leggero MacBook Air 13” Chip M4, 10 CPU 8 GPU, 16GB, 256GB a 1049 euro, ideale per chi vuole creare senza limiti. Per i maniaci della mobilità social, l’elegante iPhone 16 128GB Nero si trova a 779 euro e il nuovo Apple Watch Series 10 GPS 42mm a 349 euro è pronto a brillare al polso di chi ama lo stile. In casa, per chi vuole comfort e ordine c’è la Dyson V11 Fluffy scopa elettrica senza filo a 399 euro! Non perdete inoltre il pratico Ferro a caldaia Rowenta Easy Steam VR5121 a 89 euro.

