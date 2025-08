Windows 11 24H2 è la versione più stabile ed affidabile secondo Microsoft

Con la fine del supporto a Windows 10 sempre più vicina, Microsoft intensifica gli sforzi per spingere gli utenti verso Windows 11. A rafforzare questo obiettivo arriva una dichiarazione netta: la versione 24H2 sarebbe la più affidabile mai realizzata nella storia del sistema operativo. Il dato arriva da un intervento ufficiale sul blog Microsoft, firmato da Monika Sandhu, senior program manager, che sottolinea come i crash imprevisti siano diminuiti del 24% rispetto a Windows 10 22H2.

Questo miglioramento è frutto di un lavoro congiunto tra i team di ingegneria, ricerca e design, che hanno rivisto alcuni meccanismi critici, compreso il famigerato Blue Screen of Death, ora trasformato nel più sobrio Black Screen of Death. Ma la vera novità non è il colore: il sistema impiega ora appena due secondi per generare i crash dump, rispetto ai 40 necessari nelle versioni precedenti. Una differenza importante, che riduce sensibilmente il tempo di inattività in caso di errore.

Ripristino rapido con Quick Machine Recovery

Tra le novità tecniche più rilevanti spicca Quick Machine Recovery, una funzione pensata per intervenire quando il dispositivo non riesce ad avviarsi correttamente a causa di un driver incompatibile o di un aggiornamento problematico. Situazioni che, in passato, portavano spesso al cosiddetto boot loop e obbligavano l’utente a soluzioni drastiche come il ripristino manuale o la formattazione.

Con questa nuova funzione, il sistema prova ad analizzare in autonomia l’errore e ad applicare una correzione in tempi brevi, evitando interventi complessi e migliorando la resilienza complessiva del dispositivo.

Il rilascio di Windows 11 24H2 non rappresenta solo un’evoluzione sul piano estetico o funzionale, ma sembra puntare anche a consolidare un aspetto spesso sottovalutato: la stabilità. Se le promesse verranno mantenute, questa versione potrebbe diventare un punto di riferimento anche per chi, fino a oggi, ha evitato l’aggiornamento per motivi di compatibilità hardware o timori legati alla maturità del sistema.