Truffa dei carabinieri: attenzione al messaggio che arriva tramite e-mail

Una guida per evitare le varie truffe che girano sul web dovrebbe essere d’obbligo visti i tempi che corrono, in quanto sempre più persone stanno cascando nella rete dei malviventi del web.quello che si sta vedendo in queste ore è davvero incredibile, con i nomi di diversi aziende utilizzati appositamente per fregare prossimo, anche quando si tratta delle forze dell’ordine. In basso c’è un messaggio che ha scatenato il panico tra la giornata di ieri e la giornata di oggi, in quanto sarebbe stato inviato dai carabinieri. Chiaramente è solo una truffa e non c’è nulla di reale in tutto questo.

La truffa che gira tramite e-mail porta il nome dei carabinieri, fate attenzione a non cascarci

Il messaggio che sta girando è quello che segue, il quale potrebbe incutere molto timore alle persone che lo ricevono visto il tono utilizzato. Ecco il testo truffa che ha visto molte persone cascarci:

“Comunicazione Ufficiale

Messaggio Importante

Si prega di leggere attentamente le informazioni sottostanti.

Salve,

A seguito di una verifica delle attività recenti registrate tramite la Sua connessione Internet, si rende necessario un Suo riscontro.

A seguito di un’analisi approfondita del traffico Internet e dei dispositivi connessi, è stato accertato che sono stati visualizzati video a contenuto pornografico, inclusi video che coinvolgono persone di età inferiore ai 18 anni.

Confidiamo nella Sua collaborazione per risolvere la questione nel più breve tempo possibile.

Per fornire chiarimenti in merito, La invitiamo a rispondere direttamente al nostro indirizzo e-mail ufficiale: mail@pec.serviziocarabinieri.com

Il Suo tempestivo riscontro è fondamentale per la gestione della pratica.

Grazie per la tua collaborazione.

Cordiali saluti,

Dipartimento di Monitoraggio e Sicurezza Informatica.”

Non abbiate paura: bisogna solo ignorare il messaggio o meglio non interagire in alcun modo con i link presenti nel testo. Evitate ovviamente di diffonderlo per non far sì che tutto ciò diventi virale.