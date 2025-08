Google Telefono si rifà il look: arriva Material 3 Expressive

Dopo settimane di attesa, Google Telefono cambia volto. La versione 185 beta dell’app introduce ufficialmente il redesign basato sul Material 3 Expressive. Questa nuova interfaccia era stata annunciata a giugno, ma era rimasta riservata a pochi utenti selezionati. Ora, invece, il suo lancio raggiunge tutti i partecipanti al programma beta della piattaforma, portando con sé anche un’ulteriore novità svelata solo di recente. Ma vediamo di cosa si tratta.

Google Telefono: nuovo pulsante “Riprendi” per le chiamate in attesa

Tra le modifiche più evidenti emerge la sostituzione della scheda Contatti con il Tastierino numerico, che non compare più come pulsante flottante. Il tasto dei contatti, invece, viene spostato in alto a destra, accanto alla sezione Preferti e al carosello scorrevole. A completare il restyling, vi è il gesto orizzontale per rispondere alle chiamate, già anticipato con l’annuncio ufficiale di Mountain View. La disponibilità del nuovo design può variare però a seconda del dispositivo. Ad esempio i possessori di Google Pixel confermano di poterlo usare su Android 16 stabile, Beta 3 e perfino sulla build Canary 2507.

Ma non parliamo solo di un cambiamento estetico. In quanto l’ultima beta introduce anche una funzione molto utile per chi gestisce più telefonate. Il nuovo pulsante “Riprendi” consente di riprendere facilmente una chiamata messa in attesa direttamente dalla tendina delle notifiche. Questo tasto sostituisce il vecchio “Silenzia” e funziona su tutti i dispositivi abilitati alla beta, indipendentemente dalla versione di Android di cui si dispone.

Chi desidera testare in anteprima queste novità può aderire al Programma Beta tramite il Play Store. Se gli slot disponibili fossero esauriti, resta sempre possibile scaricare manualmente l’APK dal portale APKMirror. In ogni caso, per avere la certezza di utilizzare la versione aggiornata dell’app, basta effettuare un semplice tap su “Aggiorna” o “Installa” sullo store ufficiale di Google. Non resta che attendere e vedere quanto tutto sia effettivamente apprezzato.