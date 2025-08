Crocs a tema Windows XP: nostalgia tech ai piedi con la collina di “Bliss”

C’è chi lo ricorda come il simbolo di una nuova era informatica, chi semplicemente lo ha visto ogni giorno per anni. L’iconico sfondo di Windows XP, con quella collina verde brillante sotto un cielo azzurro, torna oggi in una forma del tutto inaspettata: un paio di Crocs. La notizia arriva da The Verge, che svela una collaborazione tra Microsoft e Crocs per dare vita a una calzatura che gioca apertamente con la nostalgia dei primi anni 2000.

Lo sfondo, noto come “Bliss”, fu scattato nel 1998 da Charles O’Rear in California, nella contea di Sonoma. Nessun fotoritocco, nessuna grafica digitale: solo una fotografia reale, diventata con il tempo una delle immagini più riconoscibili della storia dell’informatica. Ora quella stessa immagine viene stampata sulla tomaia di un paio di Crocs, trasformando un simbolo digitale in un oggetto fisico e indossabile.

Un set completo tra Jibbitz, coulisse e dettagli storici

Il progetto, che rientra nelle celebrazioni per il 50° anniversario di Microsoft, non si limita alla calzatura. Ogni paio sarà accompagnato da una borsa con coulisse decorata con lo stesso paesaggio e da sei Jibbitz personalizzati, i piccoli ciondoli da applicare ai fori delle Crocs. I soggetti scelti sono un omaggio al passato: tra questi ci sono il logo di Internet Explorer, la graffetta Clippy, l’icona di MSN e altri riferimenti al mondo Microsoft dei primi anni Duemila.

Il lancio seguirà un modello già visto: inizialmente riservato ai dipendenti Microsoft, per poi aprirsi al pubblico con una distribuzione limitata a livello globale. Il prezzo previsto è di circa 80 dollari, pari a 75 euro, una cifra leggermente superiore rispetto ai modelli standard ma comprensibile considerando il carattere celebrativo e collezionistico del prodotto. Potrebbe esserci quindi la corsa all’acquisto da parte di tantissimi utenti che certamente crederanno di portare a casa un prodotto da rivendere a prezzi molto più alti.