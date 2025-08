Qualcomm: arriva un SoC Snapdragon intermedio?

Qualcomm potrebbe presto riorganizzare la propria offerta di SoC di fascia alta. Ciò grazie all’introduzione di un nuovo modello appartenente alla serie Snapdragon 8. Tale novità andrebbe a posizionarsi tra il potente Snapdragon 8 Elite e l’attuale versione “light” 8s. Secondo indiscrezioni diffuse da Digital Chat Station, uno dei leaker più attendibili, l’azienda starebbe preparando un chip identificato dal codice SM8845, che dovrebbe corrispondere a un inedito Snapdragon 8 Plus. Tale mossa strategica sarebbe coerente con quanto già fatto nel comparto PC, dove Qualcomm ha lanciato lo Snapdragon X Elite affiancato da varianti meno spinte come lo Snapdragon X Plus.

Qualcomm lavora ad un nuovo SoC? Ecco quanto emerso finora

Anche se non sono ancora state confermate tutte le specifiche tecniche, le prime indiscrezioni suggeriscono che la CPU integrata nel nuovo Snapdragon 8 Plus utilizzerà i core Oryon. Una scelta che permetterebbe di mantenere un buon livello di performance. Inoltre, il nuovo SoC sarà prodotto con il processo a 3 nm N3P di TSMC, garantendo un importante salto in avanti in termini di efficienza energetica e prestazioni grafiche. La scelta del nome “8 Plus”, se confermata, indicherebbe una nuova direzione per Qualcomm nel segmento “sub-premium”. Offrendo agli utenti un compromesso tra prestazioni elevate e un posizionamento commerciale più accessibile rispetto ai top di gamma assoluti.

Il debutto dei primi smartphone con Snapdragon 8 Plus è previsto per la fine del 2025. Ovvero in concomitanza con lo Snapdragon Summit. Evento annuale in cui Qualcomm presenta le sue novità principali. Non resta dunque che attendere e scoprire quali saranno le caratteristiche effettive in arrivo per il nuovo SoC per il settore smartphone. Nel frattempo, il leaker cinese ha anche fatto riferimento ai primi produttori coinvolti nei test con tale nuovo SoC. Tra i nomi emergono OPPO, Vivo e OnePlus. Aziende che sarebbero già al lavoro su dispositivi equipaggiati con il prossimo Snapdragon 8 Plus.