Huawei Watch Fit 4 Pro si aggiorna di nuovo

I possessori del Huawei Watch Fit 4 Pro potranno contare su un nuovo aggiornamento software, già in fase di distribuzione. La versione 5.1.0.125 di HarmonyOS non introduce funzioni rivoluzionarie, ma punta a rendere più stabile e affidabile l’esperienza d’uso quotidiana. L’ update, dal peso inferiore ai 30MB, porta con sé una serie di miglioramenti mirati che non sono stati dettagliati nel changelog ufficiale.

Huawei consiglia comunque di installare subito la nuova versione del firmware. Prima di procedere, occorre verificare di avere l’app Huawei-Health aggiornata all’ultima variante e mantenere attiva la connessione Bluetooth per tutta la durata dell’operazione. Il lancio avverrà in maniera graduale. Alcuni utenti lo riceveranno subito, mentre per altri l’attesa potrebbe durare qualche giorno in più.

Huawei Watch Fit 4 Pro: aggiornamenti regolari per un dispositivo orientato a sport e salute

Dal lancio, avvenuto a metà maggio, lo smartwatch ha già ricevuto vari aggiornamenti che hanno migliorato pian piano le sue prestazioni. La strategia di Huawei sembra così quella di garantire un dispositivo sempre efficiente, anche senza introdurre continuamente nuove funzioni.

HuaweiWatch Fit 4 Pro è stato presentato insieme al modello Fit4 e ad altri prodotti come Watch5 e FreeBuds 6. Il dispositivo ha conquistato una buona fetta di pubblico grazie al design leggero e alle funzioni dedicate al fitness e benessere. Nonostante l’aggiornamento di oggi non porti grandi novità, contribuisce a mantenere fluida l’esperienza d’uso complessiva in particolare per chi utilizza lo smartwatch per monitorare allenamenti, sonno e parametri vitali.

Per controllare manualmente la disponibilità del nuovo firmware è sufficiente aprire l’app Huawei Health sullo smartphone collegato, selezionare la scheda del Watch Fit 4 Pro e accedere alla sezione “Aggiornamento firmware” per poi “Verifica aggiornamenti”. L’operazione richiede pochi minuti e assicura la piena compatibilità del dispositivo con i futuri sviluppi di HarmonyOS.

Insomma, anche questa volta l’azienda punta sulla continuità più che sulle novità e conferma la sua volontà di mantenere alta la qualità d’uso del suo smartwatch di punta. Un’attenzione costante che, per chi utilizza il dispositivo ogni giorno, si traduce in maggiore affidabilità e prestazioni sempre attente alle esigenze di sport e salute.