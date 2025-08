Microsoft personalizza Copilot con un nuovo avatar

Novità importanti per tutti coloro che utilizzano l’intelligenza artificiale e, in particolare, Copilot di Microsoft. L’azienda ha infatti deciso di mettersi al lavoro al fine di ottimizzare le soluzioni attualmente disponibili. Nello specifico, la novità delle ultime ore riguarda proprio l’annuncio in merito alla disponibilità del cosiddetto Copilot Appearance.

Oggi abbiamo deciso di porre l’attenzione su questa importante novità che va a introdurre una nuova veste a uno degli assistenti virtuali basati sull’intelligenza artificiale più utilizzati dagli utenti. Come sappiamo, l’AI è ormai entrata a far parte della vita di tantissimi utenti grazie alle numerose funzionalità che vengono offerte.

Copilot Appearance: la novità introdotta da Microsoft

Quante volte nel mondo tech sarete rimasti sorpresi dalle novità introdotte in servizi e piattaforme che utilizzate giornalmente? Ogni volta che ciò accade si va incontro a esperienze d’uso ottimizzate che consentono, di conseguenza, di portare a termine un determinato progetto in un minor tempo ma non solo.

L’idea di Microsoft, annunciata nei giorni scorsi, riguarda l’introduzione di una nuova funzionalità in Copilot che va a modificare l’aspetto del noto assistente virtuale. Ad aver già notato tale modifica sono stati alcuni utenti di Canada, Regno Unito e Stati Uniti iscritti a Copilot Labs.

Nello specifico, la novità riguardante Copilot Appearance è riferita a un avatar che cambia automaticamente espressione nel corso della conversazione. A tal proposito, gli utenti di Canada, Regno Unito e Stati Uniti iscritti a Copilot Labs hanno la possibilità di dare il via a una vera e propria interazione con un emoji animato che oltre a poter parlare è in grado di modificare la propria espressione in tempo reale.

Gli utenti che possono accedere alla novità, devono semplicemente accedere a Copilot selezionando, tra le impostazioni, l’icona dedicata all’aspetto. Con una semplice domanda l’utente può subito testare la nuova funzione notando il cambio di aspetto in base alla domanda.