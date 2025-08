AI: ecco alcuni trucchi per eliminarla dalle ricerche di Google

L’intelligenza artificiale con l’introduzione in diversi strumenti tech e sistemi di ricerca online è entrata inevitabilmente a far parte della quotidianità di milioni di utenti. Pensiamo all’implementazione dell’ormai noto Google AI Overview. Novità che nonostante possa mostrarsi utile in molte circostanze sembrerebbe non convincere e soddisfare tutti.

Se siete tra coloro che non sono soddisfatti dell’introduzione dell’intelligenza artificiale in Google non preoccupatevi perché esiste un modo per nasconderla. Oggi dunque parliamo di come fare, in pochi semplici passi, per modificare questa nuova opzione di ricerca messa a disposizione degli utenti. Scopriamo in questo nuovo articolo come fare!

AI: ecco come nascondere Google AI Overview

Avete presente quel piccolo riquadro che Google ha deciso di dedicare all’intelligenza artificiale? Una piccola icona che consente di effettuare ricerche sul web tramite un pratico chatbot. Soluzione che consente, di conseguenza, di fare una domanda e di ottenere un risultato in pochissimi secondi. Nonostante ciò possa sembrare un aiuto per gli utenti, non tutti preferiscono avere l’icona ben visibile e attiva durante le ricerche.

Come fare, dunque, per nascondere Google AI Overview in poco tempo? In realtà, i metodi per effettuare tale procedimento sarebbero tanti e a studiarli sarebbe stato un giornalista del Washington Post. Per togliere AI Overview dalle ricerche su Google, dunque, è necessario porre l’attenzione sui filtri proposti nelle diverse ricerche.

E’ bene ricordare che effettuando una ricerca sul web, la prima cosa che si ottiene è una risposta generata da Google AI. Di conseguenza, per evitare ciò l’utente deve cliccare l’opzione Web dalle tab di ricerca. Oltre al filtro web, la soluzione può essere quella di escludere l’’intelligenza artificiale aggiungendo alla barra di ricerca un codice formato da 6 caratteri (udm=14). Questi due trucchi, studiati dal giornalista del Washington Post, vanno dunque a risolvere il problema della presenza di Google AI Overview per coloro che preferiscono non avere l’icona e l’intervento dell’intelligenza artificiale durante le sessioni di ricerca.