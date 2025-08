Insta360 X5 Satin White Limited Edition: nuova veste per la regina delle action cam a 360°

La Insta360 X5 si rifà il look con la nuova Satin White Limited Edition, una versione pensata per chi ama uno stile più luminoso e raffinato. Il design in bianco satinato, arricchito da micro-glitter e accenti arancioni, dà alla camera un carattere completamente diverso rispetto alla versione nera classica, senza però modificare nulla sul fronte tecnico.

Anche gli accessori inclusi si adattano alla nuova estetica: la confezione comprende il celebre Selfie Stick Invisibile da 114 cm, la custodia protettiva e il Lens Cap, tutti coordinati con la colorazione bianca. Sul piano costruttivo non cambia nulla: la X5 resta un dispositivo pensato per l’avventura, con lenti intercambiabili resistenti ai graffi, impermeabilità IP68 fino a 15 metri e Wind Guard per migliorare la qualità audio in movimento.

Stessa potenza, nuovo stile

Come il modello originale, anche la Satin White registra video a 360° in 8K a 30 fps, sfruttando sensori da 1/1.28” e un triplo chip AI capace di gestire in tempo reale esposizione, colori e dettagli. La funzione PureVideo ottimizza le riprese notturne riducendo il rumore video, mentre la modalità AdaptiveTone bilancia automaticamente luce e toni cromatici anche in ambienti difficili.

In fase di montaggio, la modalità InstaFrame permette di scegliere il formato preferito in post-produzione, mantenendo sempre la registrazione completa a 360°. L’app Insta360 offre strumenti di editing potenziati dall’intelligenza artificiale, con funzioni intuitive adatte anche a chi non ha esperienza con il video editing.

Incluso anche l’abbonamento Insta360+

Chi acquista la Satin White Limited Edition riceve anche 1 anno gratuito di Insta360+, il servizio cloud da 1 TB per backup automatici e gestione avanzata dei contenuti. Il valore dell’abbonamento incluso è di 131,88€, ma sarà disponibile solo per un periodo limitato.

La nuova Insta360 X5 Satin White sarà acquistabile a partire dal 5 agosto 2025 al prezzo di 589,99€. La versione base, nel frattempo, è in sconto su Amazon con lo Starter Pack dedicato.