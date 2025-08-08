Microsoft Flight Simulator 2024, nuova espansione a tema Jurassic World

Microsoft Flight Simulator 2024 si sta per aggiornare con un nuovo update che farà felicissimi tutti gli appassionati di dinosauri. Il DLC intitolato Jurassic World: Archipelago consentirà di sorvolare le principali isole presenti all’interno dell’omonimo franchise.

Sviluppato da Orbx in collaborazione con Universal Products & Experiences e Amblin Entertainment, i piloti di Microsoft Flight Simulator 2024 potranno visitare in un modo del tutto nuovo le isole viste nei film della saga giurassica, da Isla Nublar a Isla Sorna senza dimenticare tutto l’arcipelago de Las Cinco Muertes.

Le prime informazioni condivise dagli sviluppatori indicano un lavoro importante di ricostruzione e contestualizzazione. L’ambientazione scelta è quella del Jurassic World del 2015, prima degli eventi catastrofici avvenuti nel film.

Microsoft Flight Simulator 2024 incontra la saga giurassica grazie alla nuova espansione Jurassic World: Archipelago che permetterà di sorvolare i luoghi simbolo del franchise

Il parco su Isla Nublar sarà pienamente operativo e sarà possibile scorgere le strutture che lo contraddistinguono. La monorotaia correrà attraverso la giungla mentre l’Innovation Center si staglierà nei pressi della laguna. Sorvolando Isla Sorna, invece, si potranno scorgere le rovine dei laboratori ormai abbandonati da tempo.

Oltre a ricreare fedelmente le location cinematografiche, i giocatori potranno prendere parte a missioni esclusive come l’atterraggio in aree prestabilite, il trasporto di VIP e Tour Guidati. Inoltre, sarà possibile completare voli da e verso le isole partendo dal Juan Santamaría International Airport (MROC) e da Herradura Bay Marina in Costa Rica.

Le location attualmente confermate sono:

Isla Nublar;

Isla Sorna;

Isla Matanceros;

Isla Muerta;

Isla Peña;

Isla Tacaño;

Herradura Bay Marina;

Juan Santamaría International Airport (MROC).

Importante sottolineare che, sorvolando il parco, sarà possibile ammirare dall’alto alcuni dei dinosauri più iconici della saga. Gli sviluppatori di Jurassic World: Archipelago hanno confermato che sarà possibile scorgere i seguenti animali e molti altri verranno annunciati nel corso delle prossime settimane:

Apatosaurus;