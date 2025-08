Più veloce, più sicuro, più intelligente: ecco il tunnel del Frejus

Dopo anni di lavori, ritardi e attese infinite, il momento è finalmente arrivato: la seconda canna del Traforo del Frejus è realtà. A prima vista può sembrare solo un tunnel in più, ma in realtà stiamo parlando di qualcosa di molto più grande – in tutti i sensi. Non solo perché è un’opera gigantesca da quasi 13 chilometri scavata sotto le Alpi, ma perché cambia concretamente il modo in cui ci si muove tra Italia e Francia.

Sotto le Alpi, un’infrastruttura smart cambia il modo di attraversare l’Europa

L’inaugurazione si è svolta a Bardonecchia, con tanto di Ministri italiani e francesi pronti a tagliare il nastro. Non è stata solo una cerimonia formale: era un momento atteso da quattordici anni, il tempo che ci è voluto per completare quest’opera titanica. Tra pandemia e intoppi tecnici vari, il progetto ha accumulato ritardi, ma oggi si guarda avanti con un tunnel in più e molte più possibilità.

Il Traforo del Frejus, ora, può vantarsi di essere la galleria stradale a doppia canna più lunga d’Europa. Ma non è solo una questione di record: avere due canne significa poter separare i flussi di traffico, aumentare la sicurezza e alleggerire la pressione sulle infrastrutture. Significa anche permettere a migliaia di mezzi – privati e commerciali – di viaggiare con maggiore fluidità, e ridurre i rischi legati a incidenti o emergenze.

Dietro le quinte di questa galleria c’è una vera cabina di regia binazionale che gestisce tutto: dal controllo della ventilazione alla segnaletica, passando per sistemi di sicurezza super evoluti, come rifugi antincendio e sensori per il rilevamento dei fumi. Una tecnologia pensata non solo per gestire il traffico, ma per intervenire in modo immediato quando serve. Insomma, qui non si è badato a spese: oltre 700 milioni di euro investiti per garantire che ogni dettaglio fosse al suo posto.

Ora che i lavori sono finiti, questa nuova galleria non è solo un’infrastruttura: è un simbolo di cooperazione, di resistenza alle difficoltà, ma anche della voglia di guardare avanti, di muoversi meglio e in modo più sicuro. E per chi viaggia spesso tra Italia e Francia, questa è una di quelle notizie che – davvero – possono fare la differenza.