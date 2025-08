Apple: cosa è accaduto con lo Store chiuso in Cina?

Quando si pensa all’universo Apple, è facile pensare ai negozi che accolgono gli appassionati ogni giorno. A tal proposito, di recente si è verificato un evento singolare che ha coinvolto proprio gli Store di Cupertino. Nel dettaglio, in Cina, Apple ha deciso di chiudere il suo punto vendita ospitato all’interno del Parkland Mall di Dalian. La data fissata per la chiusura è il 9 agosto, e la notizia ha fatto il giro delle testate internazionali. È la prima volta che uno store viene ritirato dal territorio cinese, dove il brand ha sempre puntato molto. Ma è importante evidenziare che non si tratta di un segnale di debolezza. Bloomberg ha riportato l’annuncio di Apple. Secondo quanto riportato, l’azienda di Cupertino ha motivato la scelta parlando del progressivo svuotamento del centro commerciale in cui si trovava il negozio.

Apple chiude uno dei suoi store: ecco i dettagli dietro tale decisione

Il comunicato ufficiale dell’azienda ha sottolineato l’impegno a garantire un’esperienza di qualità. Inoltre, ha confermato che i dipendenti coinvolti avranno la possibilità di trasferirsi presso altri store della zona. A pochi minuti di distanza, infatti, a Dalian rimarrà operativo l’Apple Store Olympia 66, pronto ad accogliere clienti e personale. In tal modo, la transizione appare più come una riconfigurazione logistica. E non una reale perdita come si potrebbe pensare.

Anche se in un clima economico incerto e in un contesto geopolitico che richiede prudenza, Apple conferma piani ambiziosi per il futuro. Ciò grazie agli oltre 50 store presenti in Cina e piani per altre 50 aperture e ristrutturazioni attese in tutto il mondo. In tale scenario, la chiusura del negozio cinese non è il segnale di un’inversione di rotta, ma la dimostrazione che, anche per i colossi del tech, ogni pedina ha un peso e ogni mossa viene calibrata con attenzione. Il tutto affinchè la rete totale degli store rimanga intatta e ben strutturata.