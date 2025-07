Automist: ecco come funziona il sistema antincendio intelligente

Di recente, le nostre abitazioni si stanno trasformando. Dalla domotica che gestisce ogni aspetto della vita quotidiana ai sistemi di sicurezza visiva, ogni dettaglio è diventato smart e connesso. Eppure, c’è un ambito in cui il progresso sembra essersi arrestato. Si tratta della protezione antincendio. In Italia, la situazione è tutt’altro che trascurabile. Ogni giorno i Vigili del Fuoco intervengono in media cento volte per spegnere incendi in abitazioni private, e le conseguenze sono spesso tragiche. Secondo il report Zeroincendi del 2023, sono stati contati 73 morti e 804 feriti in più di 30.000 casi. Anche se gli incendi domestici rappresentano solo una parte del totale degli interventi (circa il 15,9%), la loro gravità è evidente. Per rispondere a tale situazione, in Inghilterra è stata presentata una soluzione innovativa. Si tratta di Automist, un sistema di estinzione avanzato.

Ecco come funziona Automist

A differenza dei tradizionali estintori o degli impianti sprinkler, spesso lenti ad attivarsi e responsabili di danni estesi da acqua o agenti chimici, tale opzione funziona attraverso un sistema elettronico di nebulizzazione d’acqua. Quest’ultimo è in grado di localizzare l’incendio e spegnerlo in maniera mirata.

Al centro del sistema c’è un rilevatore intelligente montato a soffitto, che percepisce la presenza di fumo e calore. Una volta individuato il pericolo, una testina dotata di sensore IR ruota per scansionare l’ambiente e identificare la sorgente delle fiamme. Grazie ad un algoritmo interno, Automist decide in autonomia quale ugello attivare. Distribuendo così acqua nebulizzata in modo preciso sull’area interessata. Il raggio d’azione arriva fino a sei metri e, rispetto ai sistemi tradizionali, consuma il 90% in meno di acqua.

Tale tecnologia si distingue anche per l’eleganza estetica. Il dispositivo è contenuto in una placca quadrata di soli 13 centimetri per lato. La quale è personalizzabile nei materiali e nelle finiture per integrarsi perfettamente nell’arredo. Il suo design è stato celebrato a livello internazionale, ricevendo un premio nella categoria Silver dei New York Product Design Awards nel 2023. Inoltre, grazie alla pompa ad alta pressione compatta, installabile facilmente sotto un lavello o in spazi ridotti, il sistema non richiede interventi invasivi e si adatta bene anche ad ambienti storici o open-space. Il dispositivo però presenta un intoppo: il prezzo. Tra pompa e ugelli, l’investimento può superare i 2.500 euro.