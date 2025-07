Iliad: super offerta con prezzo fissato per sempre e 5G incluso

Ogni utente al giorno d’oggi utilizza costantemente la propria promozione telefonica praticamente tutti i giorni, quest’ultima infatti è indispensabile per poter sfruttare al massimo i nostri smartphone e poter svolgere tutte le varie attività che la routine digitale impone, ogni utente infatti deve avere la possibilità di usare giga, minuti ed SMS senza problemi in modo da poter portare a termine tutto ciò di cui ha bisogno.

Un’offerta che si rispetti ovviamente deve permettere all’utente di svolgere le proprie attività senza problemi fino alla fine del mese, ovviamente l’utente deve scegliere un’offerta che venga incontro a questo suo bisogno optando per quella che unisce caratteristiche utili ad un prezzo competitivo e adatto alle sue possibilità.

Un operatore che qui in Italia ha fatto decisamente faville, ovviamente è Iliad, l’operatore tinto di rosso Infatti, rappresenta una vera e propria certezza all’interno di questo panorama e mette a disposizione un catalogo di offerte davvero vasto pensato per accontentare praticamente chiunque.

Una nuova offerta

Oggi vi parliamo di un’offerta disponibile sul sito ufficiale del provider tinto di rosso che offre a chi decide di attivarla 200 GB di traffico dati in connessione 5G uniti a minuti ed SMS completamente limitati verso tutti, ovviamente anche i giga in roaming zero in Europa sono garantiti e arrivano fino a 13, il prezzo ammonta a 9,99 € al mese ed è fisso per sempre con un costo di attivazione di altrettanti 9,99 € da pagare, ovviamente per l’attivazione dell’offerta e per ricevere la sim fisica o attivare la eSIM, l’offerta può essere attivata all’interno di un negozio Iliad oppure direttamente online sul sito ufficiale.

Se siete interessati, dunque non perdete tempo dal momento che l’offerta potrebbe essere rimossa da un momento all’altro, sicuramente il prezzo bloccato per sempre di questi tempi rappresenta un dettaglio da non sottovalutare dal momento che le condizioni di mercato sono altamente mutevoli.