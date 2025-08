WhatsApp: se leggete questo messaggio i vostri risparmi sono a rischio

Al giorno d’oggi, l’applicazione di messaggistica più utilizzata da tutti quanti sicuramente WhatsApp, la piattaforma infatti vanta un bacino di utenti veramente inarrivabile conquistato nel corso degli anni grazie ai propri servizi sempre al passo coi tempi e in grado di garantire un’esperienza d’uso fluida e priva di problemi, tutto ciò ha consentito all’applicazione di sforare agevolmente la quota di 2 miliardi di account attivi, un risultato decisamente senza precedenti dietro il quale però si cela un grande problema.

L’enorme Mole di utenti che sfruttano WhatsApp rappresentano un elemento in grado di attrarre anche elementi poco raccomandabili, ovviamente in riferimento è chiaro ed è collegato ai truffatori, questi ultimi infatti cercano di sfruttare le enorme popolarità di WhatsApp a proprio vantaggio dal momento che un enorme platea di utenti corrisponde anche a un enorme banchetto di prede disponibili per l’attacco, non a caso le truffe su WhatsApp sono esplose ormai le diverso tempo e non vogliono proprio saperne di farsi indietro.

Il fenomeno non è mancato nemmeno qui in Italia e ormai le truffe che si consumano su WhatsApp non si contano, la più recente sfrutta addirittura il nome di YouTube per ingannare le vittime e indurle a compiere azioni dannose, scopriamo insieme come funziona in modo tale da difenderci nel migliore dei modi.

Super truffa svuota conto

La truffa di cui oggi si palesa alla vittima in modo rapido e immediato, i truffatori spacciandosi a nome di YouTube invitano il malcapitato a guadagnare dei soldi svolgendo dei semplici compiti come mettere like ad alcuni video, i soldi vengono inviati per davvero tramite un bonifico e ciò consente ai truffatori di conquistare la fiducia del malcapitato, una volta fatto però poi propongono a quest’ultimo di inviare un bonifico di qualche centinaio di euro a propria volta con la promessa di restituirglielo moltiplicato svariate volte, si tratta di una vera e propria promessa di soldi gratis che ovviamente cela la truffa vera e propria, infatti una volta inviati quei soldi non faranno più ritorno al legittimo proprietario.