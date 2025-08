Amazon: prezzo in CADUTA LIBERA per il Samsung Galaxy A36

Amazon è pronta a ridurre fortemente il livello di spesa di uno dei migliori smartphone in circolazione, almeno per quanto ne concerne la fascia medio bassa, difatti oggi può essere acquistato Samsung Galaxy A36, andando a pagarlo decisamente meno del suo listino iniziale.

Occasione impagabile per avere accesso ad un prodotto davvero ottimo sotto molteplici punti di vista, lanciato sul mercato ad inizio 2025, lo smartphone è caratterizzato dalla presenza di un ampio display da 6,7 pollici di diagonale, con tecnologia Super AMOLED, che raggiunge una risoluzione massima di 1080 x 2340 pixel, ben 385 ppi ed anche un refresh rate a 120Hz, così da riuscire a godere della massima fluidità possibile (sottolineando inoltre la protezione Gorilla Glass Victus Plus).

Il processore abbraccia la fascia di posizionamento, essendo comunque un buon Qualcomm Snapdragon 6 Gen3, octa-core con frequenza di clock che si ferma a 2,4Ghz, passando poi per la GPU Adreno 710, con alle sue spalle anche una configurazione che prevede 12GB di RAM ed anche 256GB di memoria interna (attenzione però, non sono espandibili con l’ausilio di una microSD).

Amazon, i prezzi sono in caduta libera, anche il Samsung Galaxy A36

La spesa per l’acquisto di quest’ottimo smartphone è molto inferiore rispetto ai listini iniziali, proprio perché non sono più necessari 399 euro per il suo acquisto, ma si può ridurre di 110 euro (pari al 28% in meno), arrivando a dover sostenere un investimento finale che corrisponde esattamente a 289,90 euro. Andate subito su questo link per l’acquisto.

Ottime notizie anche per quanto riguarda il comparto fotografico, poiché nella parte posteriore si possono trovare ben 3 sensori differenti tra loro, con il principale da 50 megapixel che viene seguito a ruota da un ultragrandangolare da 8 megapixel, arrivando poi alla soluzione finale da 5 megapixel.