YouTube complica la vita a chi non ha Premium: sparisce il tasto “Salta annuncio”

Guardare video su YouTube senza abbonamento Premium sta diventando un’esperienza sempre meno fluida. Nelle ultime ore, diversi utenti hanno segnalato una modifica piuttosto fastidiosa: il classico pulsante “Salta annuncio” sembra scomparire, oppure appare solo alla fine dello spot, rendendo impossibile evitare la visione completa della pubblicità.

Le prime segnalazioni sono emerse su Reddit, dove alcuni utenti hanno raccontato di essersi ritrovati a guardare spot senza possibilità di interazione. In alcuni casi, il tasto compariva per pochi secondi, ma solo dopo che lo spot era già terminato. In altri, il pulsante risultava del tutto assente. Non si tratta di un malfunzionamento, ma con tutta probabilità di un test mirato, parte di una strategia più ampia.

Un test A/B, ma con un messaggio chiaro

YouTube avrebbe già sperimentato modifiche simili alla fine dello scorso anno, con il conto alla rovescia sostituito da un pulsante che appariva dopo 5 secondi. Ora il sistema si è spinto oltre: niente conto alla rovescia, niente tasto visibile, e utenti costretti a guardare l’intero annuncio. Una volta finito, può partire un secondo spot, seguendo lo stesso schema.

Al momento non tutti sono coinvolti. Le segnalazioni indicano che si tratta di un test A/B: alcuni utenti notano la modifica su un browser ma non su un altro, o solo su determinati dispositivi. Ma la direzione intrapresa da YouTube appare evidente.

Una spinta decisa verso l’abbonamento a YouTube Premium

L’impressione è che si stia andando verso un modello in cui l’esperienza gratuita diventa sempre più scomoda, al punto da spingere gli utenti a valutare seriamente l’abbonamento a YouTube Premium. Con la versione a pagamento si eliminano del tutto le pubblicità, si ottiene l’ascolto in background, la riproduzione offline e l’accesso a YouTube Music.

Non è la prima volta che YouTube adotta strategie di questo tipo per incentivare la sottoscrizione, ma questa nuova mossa sembra voler alzare ancora l’asticella. E per chi resta sul piano gratuito, l’esperienza rischia di diventare sempre meno gradevole.