OPPO Reno14 FS 5G: il prezzo è tra i dettagli diffusi da un leak

OPPO si prepara ad ampliare la sua offerta con un possibile nuovo smartphone in arrivo. Si tratta del modello Reno14 FS 5G, protagonista di alcune indiscrezioni apparse in rete. A rilanciare la notizia è stato lo staff di XpertPick, che ha fornito alcune anticipazioni interessanti su quello che potrebbe configurarsi come un potenziamento del Reno14 F. Il nuovo smartphone, infatti, sembra prendere le basi del Reno14 F e portarle a un livello superiore. Ciò partendo da un processore più che affidabile, lo Snapdragon 6 Gen 1 di Qualcomm. A Ciò si accompagna un display AMOLED piatto, da 6,57 pollici, il quale promette immagini nitide grazie alla risoluzione Full HD+. A cui si unisce un’ottima fluidità con il refresh rate da 120 Hz.

OPPO lavora al nuovo Reno14 FS 5G?

Lo smartphone presenta un corpo sottile (7,76 mm di spessore) e leggero (181 grammi). Con dimensioni complessive di 158,2 x 75 mm. Interessante è anche la configurazione hardware interna. Il nuovo dispositivo dovrebbe integrare ben 12 GB di memoria RAM, e 512 GB di spazio di archiviazione. La fotocamera frontale sarà probabilmente da 32 MP. Mentre il comparto posteriore integrerà una configurazione a tre sensori. Ovvero, la principale da 50 MP (Sony IMX882, con stabilizzazione ottica), ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP. Il dispositivo potrebbe vantare una batteria da 6.000 mAh. Con supporto alla ricarica rapida da 45 W.

Riguardo la componente software, si parla del sistema operativo Android 15. Personalizzato con l’interfaccia proprietaria ColorOS 15.Sul fronte della connettività e delle dotazioni, il Reno14 FS 5G non dovrebbe deludere. La presenza del supporto Dual SIM, del 5G, di Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC e della porta USB-C è data quasi per certa. Così come la sicurezza biometrica tramite sensore per impronte integrato nel display.

La scocca, inoltre, sarebbe resistente ad acqua e polvere, vantando una certificazione IP69. Per il prezzo l’azienda potrebbe posizionare tale modello intorno ai 450 euro. Non resta che attendere la conferma ufficiale da parte di OPPO per scoprire se tutte tali specifiche troveranno riscontro.