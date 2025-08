Haier Pet Love V40: dispositivo pensato per le case con animali

Nelle abitazioni in cui vivono animali domestici, mantenere i pavimenti puliti può trasformarsi in una vera impresa. Per rispondere a tali esigenze specifiche, Haier ha sviluppato un robot aspirapolvere pensato appositamente per tale contesto. Si chiama Pet Love V40, ed è il nuovo protagonista della gamma di elettrodomestici smart dell’azienda. Ciò che distingue tale dispositivo non è solo la sua vocazione “pet-friendly”, ma l’approccio adottato per affrontare lo sporco in ogni sua forma. Il centro del robot è un sistema di aspirazione avanzato, capace di generare una potenza di 20.000 Pa. Un risultato ottenuto grazie a un motore proprietario ad alta velocità. Abbinato ad un meccanismo di sigillatura che sfrutta la pressione negativa per migliorare l’efficacia di raccolta.

Haier presenta il suo nuovo Pet Love V40: scopriamo le sue caratteristiche

Un altro punto di forza riguarda la manutenzione automatica della spazzola. Il robot integra un piccolo sistema da 64 lame che entra in funzione al rientro alla base. Qui taglia i peli e i capelli raccolti durante la pulizia, mantenendo le prestazioni costanti e riducendo la necessità di intervento umano.

L’intelligenza artificiale è un altro elemento chiave. Il robot si affida al sistema AI Smart Eye, un insieme di sensori che riconosce polvere, detriti, macchie e persino i “problemini” lasciati dagli amici a quattro zampe. Il comportamento del robot cambia in tempo reale a seconda del tipo di sporco rilevato, scegliendo il percorso e l’intensità di pulizia più adatti. La dock include anche un aspiratore da 600 W per la pulizia del contenitore della polvere. Il robot, inoltre, monta una batteria da 5.200 mAh.

La componente di lavaggio è altrettanto sofisticata. Il serbatoio per l’acqua pulita ha una capacità di 4,2 litri, quello per l’acqua sporca arriva a 4 litri. Il sistema di lavaggio utilizza acqua riscaldata fino a 75°C, regolata in base alle necessità. Mentre l’asciugatura avviene con aria calda, mantenendo il livello di rumorosità a soli 42 decibel. Il panno, chiamato Fast Rotating V-Force, è progettato per muoversi in modo simile al gesto del braccio umano. Quando necessario, esegue fino a quattro passate sullo stesso punto, garantendo la rimozione anche delle macchie più persistenti.

Il braccio che lo sostiene può spingersi fino a 4 centimetri oltre il bordo del robot, così da pulire anche vicino agli angoli. È inoltre dotato di un meccanismo che gli consente di sollevarsi automaticamente quando rileva la presenza di tappeti. Al momento il Pet Love V40 è stato lanciato solo sul mercato cinese. Qui il nuovo robot viene proposto a un prezzo di 3.299 yuan, circa 395 euro al cambio attuale.