Copertina REDMAGIC Astra Gaming Tablet

Ho sempre pensato che l’iPad mini fosse una categoria a parte. Piccolo, potente, perfetto da portare ovunque, con tutto l’ecosistema Apple a trainarlo. Ma poi ho messo le mani su questo REDMAGIC Astra Gaming Tablet, e qualcosa si è incrinato. Perché questo non è solo un tablet da gaming. È l’unico rivale degno che abbia mai visto per l’iPad mini — e in molte cose è pure meglio. Tolto l’ecosistema Apple, che resta una zona di comfort difficile da abbandonare, qui c’è più potenza, più raffreddamento, più personalizzazione, più libertà. E sì, l’ho portato ovunque. E no, non mi è mai sembrato di avere in mano “un clone cinese”. Anzi. Mi sono proprio divertito.

https://youtu.be/ZVCYdKr2Vfg

Display 165Hz, OLED

La prima cosa che colpisce, appena accendi l’Astra, è lo schermo OLED da 9,06 pollici. È una dimensione strana, più grande di uno smartphone ma più compatta di un classico tablet da 11–12”. Per me è perfetta. Non è solo una questione di dimensioni: la risoluzione è altissima (2400×1504), ma soprattutto il refresh rate a 165Hz ti fa venire voglia di muovere le dita anche solo per vedere l’interfaccia danzare. E in game, è una gioia. Fluidità totale. Anche sotto il sole, con 1600 nit di picco, vedi tutto perfettamente. Giocare a Genshin Impact all’aperto e non avere riflessi fastidiosi? Fatto.

Processore e prestazioni

Sotto il cofano, c’è il nuovo Snapdragon 8 Elite, che è praticamente un chip desktop infilato in un tablet. A gestire il tutto c’è anche il RedCore R3 Pro, che si occupa di ottimizzare temperatura, autonomia e reattività. Io ho provato la versione con 16 GB di RAM e 512 GB di storage, ma puoi arrivare fino a 24 GB di RAM LPDDR5T e 1 TB di UFS 4.1 Pro. Tradotto: non ho mai visto un gioco scattare, mai un’app bloccarsi, mai un’animazione perdere un colpo. Uno dei motivi per cui mi sono davvero innamorato di questo tablet è il raffreddamento ICE-X. Roba seria: 13 strati, Liquid Metal 2.0, camere di vapore, grafene, copper, ventola turbofan a 20.000 RPM. Sì, fa un leggero rumore, ma è una musica dolce per chi gioca. Perché significa che non si scalda mai. Anche dopo mezz’ora su COD Mobile, l’Astra è solo tiepido. E la ventola ha pure i LED RGB, che non guastano.

Autonomia: sopra le aspettative

Pensavo che con tutta questa potenza la batteria sarebbe durata nulla. Invece no. La batteria da 8.200 mAh mi ha dato più di 6 ore su COD, oltre 5 su Genshin, e 33 ore in riproduzione video. E quando lo carichi? In 64 minuti da 0 a 100%, grazie alla ricarica rapida REDMAGIC. In più, c’è il sistema di separazione della carica, che preserva la batteria nel tempo se stai giocando mentre sei sotto alimentazione.

Ho messo le cuffie solo per curiosità, perché l’audio integrato è ottimo. Gli speaker stereo 1620 con DTS:X Ultra offrono un suono corposo, tridimensionale, mai impastato. E poi ci sono i doppi motori lineari x-axis: le vibrazioni sono così realistiche che mi sembrava di giocare con un controller. Ogni colpo, salto o impatto si sente. Letteralmente.

Personalizzazione e accessori

L’interfaccia REDMAGIC OS 10.5, basata su Android 15, è pensata per chi gioca. La modalità X Gravity ti permette di collegare monitor 8K a 60Hz, controller, tastiere, mouse, e c’è anche il Frame Boost per i 120 FPS in 2K. Io ci ho attaccato un monitor e un controller, e ho giocato come fossi su una console, ma da un tablet. C’è anche un Magic Key fisico programmabile, che puoi assegnare a una funzione o a una macro. E poi lo sblocco è face unlock o impronta digitale. Tutto reattivo, tutto immediato.

Prezzi e modelli: tanta roba per quello che costa

Io ho provato la versione Starfrost Silver da 12+ 512 GB, che costa 499 euro, puoi anche spingerti fino a 849 euro (24 + 1 TB). Gli accessori? Ci sono: REDMAGIC Stylus, screen protector, custodia magnetica, e soprattutto il Gamepad ufficiale, con joystick Hall Effect, feedback aptico, microswitch, compatibile anche con altri dispositivi. Una chicca vera.

Conclusione

Se mi chiedi chi vince, ti dico: dipende da cosa cerchi. Vuoi l’ecosistema Apple, AirDrop, Note sincronizzate e Pages? Lì l’iPad mini è ancora re. Ma se stai cercando la macchina più potente da 9 pollici per giocare, creare, lavorare e divertirti, allora per me vince il RedMagic Astra Gaming Tablet. Perché è più reattivo, più fresco, più “console” e più flessibile. E se un giorno Apple facesse un iPad mini con Snapdragon 8 Elite, ventola integrata e LED RGB? Forse cambierei idea. Fino ad allora, questo è il mio nuovo riferimento.