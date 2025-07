MediaWorld PERLE di TECNOLOGIA: la saggezza è nel saper risparmiare

Non è il solito volantino da sfogliare svogliatamente sotto l’ombrellone quello di MediaWorld. No, qui di tentazioni tecnologiche da lasciarvi a bocca aperta. Vi svegliate già sudati e la vostra ventola ronza come un insetto stanco? È il segnale che qualcosa deve cambiare e non solo per sopravvivere all’estate, ma per dominarla. MediaWorld non perde tempo e nemmeno voi dovreste. In questa corsa contro il tempo, chi esita è perduto, sbrigatevi.

Offerte che scatenano il risparmio da MediaWorld

Il primo in promo è il Sony PS5 Disc + Call of Duty Black Ops 6: a 549 euro, è un biglietto di sola andata per il caos ad alta definizione. È potenza, adrenalina e grafica che vi spettina. Chi vuole tenere il passo con la natura e andare oltre i propri limiti punta dritto al Garmin Fenix 7X Solar: da MediaWorld a 479 euro, vi guida ovunque, senza mai chiedere una presa elettrica. Per chi ama la tecnologia che si vede ma non si sente, ecco il Samsung RB38C674CSA/EF, frigorifero elegante, silenzioso e sorprendentemente spazioso, da MediaWorld a 749 euro.

A portar via lo stress domestico ci pensa il Dyson V10 Absolute ora da MediaWorld al prezzo pazzo di 349 euro e vi dimenticate della polvere. Chi cerca affidabilità in movimento trova nel Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAH8 un portatile pronto a tutto, leggero ma tosto, vostro a 499 euro. Il relax serale si colora con la TV QLED Hisense 43E7NQ 43″ 4K, che vi regala emozioni a schermo pieno da MediaWorld per soli 297,99 euro. Vi serve una mano col bucato? La Hisense WF3S1043BW7 è silenziosa, potente e instancabile: 449 euro e non ci pensate più. Se volete poi lo smartphone che tutti sognano, il Samsung Galaxy S24 256GB Onyx Black è vostro only con MediaWorld a 499 euro.