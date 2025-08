Fritz!Box: l’ultimo update migliora davvero tutto

AVM nelle scorse ore annunciato l’inizio del rilascio dell’aggiornamento del firmware presente all’interno dei propri modem alla versione 8.20, Introducendo interessanti novità che ammontano addirittura a un totale di 40 e che si concentrano soprattutto sulla sicurezza e sulle caratteristiche smart home, il primo dispositivo ricevere questo nuovo firmware sarà il router numero 7590, ovviamente nel corso del tempo verrà diffuso a tutto il resto della gamma, cerchiamo di capire le caratteristiche principali in arrivo.

Tanti miglioramenti

Innanzitutto, partiamo da un tool interessante chiamato nuovo monitor online, quest’ultimo all’interno del sistema operativo mostra quanti dati sono consumati e da quali dispositivi all’interno dei vari lassi di tempo, d’ora in avanti nella categoria in totale, dispositivi con maggior consumo e dispositivi individuali, si potranno visualizzare i dati dell’ultimo mese, anche la schermata in cui si specificano i dispositivi di rete da monitorare è stata semplificata con la possibilità di selezionarli tutti.

Ora sarà anche possibile configurare in modo individuale e indipendente la funzionalità Energy Efficient Ethernet per ogni porta LAN e WAN.

Come se non bastasse è stata introdotta una nuova tecnologia che rivela in automatico se una connessione Internet funziona male o se è proprio assente e ripiega su una connessione secondaria alternativa se disponibile, questa può essere rappresentata da un altro router collegato a monte o magari una sim dati o un Dongle USB, addirittura anche uno smartphone con supporto al tethering.

Per il resto, le altre funzionalità importanti consistono nella presenza di reti mega più semplici e stabili dal momento che d’ora in avanti il dispositivo master può accedere a tutti i ripetitori senza bisogno di reinserire la password e sarà possibile introdurre nuovi ripetitori in contemporanea senza bisogno di premere il pulsante di accoppiamento ogni volta, in tutto ciò abbiamo anche la possibilità di godere di una condivisione file migliorata dal momento che è possibile ottenere un link di condivisione tale che chiunque ce l’abbia può accedere automaticamente.