Ricariche da record per le auto elettriche

La velocità di ricarica delle auto elettriche continua a migliorare, offrendo tempi sempre più competitivi rispetto ai rifornimenti tradizionali. L’ultimo test condotto dalla Norwegian Automotive Federation (NAF) lo dimostra chiaramente. In media, per passare dal 10 all’80% di batteria servono oggi solo 26 minuti e 24 secondi.

Tra le protagoniste del settore vi sono Lotus Emeya e Zeekr 7X. Entrambe hanno raggiunto una potenza massima di 404kW, consentendo ricariche rapidissime. La curva di ricarica, però, è il dato più importante. La Lotus infatti, ha registrato una potenza media di 306,7kW, la Zeekr 301,7kW. Per confronto, la Tesla Model Y Long Range si ferma a 113kW medi, pur partendo da un picco di oltre 230kW. In pratica, la potenza cala rapidamente, allungando i tempi complessivi. NAF ha sottolineato che la Zeekr 7X potrebbe fare ancora meglio, ma in Norvegia non esistono colonnine capaci di erogare i 480kW massimi teorici.

Ricarica auto elettriche: tempi ridotti e funzioni intelligenti

Il maxi test ha incluso 26 auto, tutte provate in condizioni climatiche estive. I risultati confermano progressi notevoli. Lotus Emeya e Zeekr 7X impiegano meno di 15 minuti per arrivare all’80% di carica. Se la prima resta una vettura premium destinata a pochi, la seconda punta a un pubblico più ampio.

Non tutti i modelli, però, ottengono performance simili. Ad esempio, la BMW iX richiede 36 minuti per una ricarica 10-80%, mentre la Tesla Model Y ne impiega 31. Audi Q6 e-tron si ferma a 20 minuti, e la BYD Sealion 7 a 25. Due veicoli, Opel Grandland e Peugeot e-5008, hanno evidenziato ritardi dovuti all’assenza del preriscaldamento della batteria. Tale funzione, che ottimizza la potenza in fase di ricarica, sarà disponibile prossimamente come aggiornamento software.

Insomma, la diffusione di batterie sempre più efficienti e colonnine ad alta potenza segna un passo importante verso la mobilità elettrica senza compromessi. I tempi di attesa oggi continuano a ridursi, rendendo le soste sempre più brevi e vicine all’esperienza di un rifornimento tradizionale.