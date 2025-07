Truffa improvvisa e soldi scomparsi dal conto con un semplice messaggio

Quando i messaggi arrivano improvvisamente, le persone tendono a non farci troppo caso, anche se bisognerebbe tenere gli occhi bene aperti. La truffa di oggi gira tramite un testo che farebbe credere ad una conoscenza con una donna, cosa ovviamente impossibile visti i tempi che corrono. Si tratta solo di un metodo per provare a fregare le persone e a rubargli i dati, cosa che sta accadendo proprio in queste ore a tantissimi utenti italiani.

Nuova truffa e tentativo di phishing andato a segno: ecco il pericolo

Uno dei messaggi in questione che sta girando in queste ore è proprio quello qui in basso:

“Ciao!

Sai com’è? Giorno dopo giorno: lavoro, faccende, un appartamento vuoto la sera…

E a volte vuoi solo vivere, non sopravvivere.

Vuoi che qualcuno ti guardi in un modo che ti faccia venire la pelle d’oca.

Che rida alla tua stupida battuta. Che la renda facile e senza pensieri inutili.

Così ho pensato: perché non provare?

Non aspettare il tempo al mare, ma scrivilo tu stesso.

Forse stai leggendo questo ora e stai pensando: “Oh, questo riguarda me!”

Beh, diamo un’occhiata!

Non sto cercando un principe su un cavallo bianco, vorrei una persona viva,

con cui poter dimenticare il tempo.

Se anche tu sei stanco della solitudine e della corrispondenza vuota, ci vediamo?

Beviamo un caffè, ridiamo… E poi, vediamo come va.

Il mio numero è nel PROFILO (devi solo registrarti, è veloce).

Chiama se vuoi una comunicazione vera, non frasi fatte.

E sì, è la prima volta che scrivo così – è persino strano!

Ma chissà, forse è proprio questo il caso?

Aspetto!“.

Tra il fiabesco e il ridicolo, ecco il testo che purtroppo ha fatto cascare tante persone nella rete dei truffatori. Ricordate una cosa: non aprite assolutamente gli allegati, né tantomeno pensate di scaricarli. Anche cliccare sui link presenti nel testo potrebbe portare a problemi molto gravi, per cui state attenti.