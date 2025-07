Apple iPhone 17 Pro: svelate le diverse colorazioni

Di recente si sono moltiplicate le indiscrezioni riguardanti l’aspetto estetico del futuro iPhone 17 Pro. In particolare, l’attenzione è riservata alle colorazioni in cui dovrebbe essere disponibile al momento del lancio. A dare il via alle speculazioni è stato un leak corredato da render, che ha ipotizzato quattro varianti cromatiche. Si tratta di Nero, Blu Notte, Argento e una nuova tonalità Arancione. Quest’ultima è senza dubbio la più originale e suscita molta curiosità. Anche se le immagini non ufficiali non offrono mai una rappresentazione completamente affidabile dei dispositivi, soprattutto per quanto riguarda i colori, tali anticipazioni permettono comunque di farsi un’idea sul design del prossimo top di gamma di Apple. Inoltre, secondo le immagini, il classico modulo quadrato che ospita le fotocamere sarà sostituito da una camera bar orizzontale, conferendo al dispositivo un look più lineare.

Apple: scopriamo le indiscrezioni emerse sull’iPhone 17 Pro

A rafforzare tali indiscrezioni è emersa di recente una nuova immagine che circola online. Quest’ultima è stata diffusa dallo stesso leaker che aveva pubblicato i render, il noto Majin Bu. Stavolta però non si tratta del telefono in sé, bensì di alcuni accessori compatibili con esso. Nello specifico, si parla delle mascherine protettive progettate per la nuova camera bar. Tali componenti, che saranno presumibilmente realizzati nei medesimi colori della scocca, potrebbero rappresentare un’anteprima attendibile dell’aspetto reale dell’iPhone 17 Pro nelle sue diverse versioni.

È importante, però, ricordare che il materiale plastico usato per gli accessori non è identico a quello della scocca del telefono, quindi la resa finale potrebbe differire, anche in modo marcato. In attesa della presentazione ufficiale, prevista come sempre per settembre, ci si deve accontentare di tali indizi frammentari. Le informazioni finora raccolte offrono uno sguardo parziale, ma intrigante su ciò che potremmo aspettarci dal prossimo iPhone. Non resta ora che attendere per ottenere le conferme ufficiali da parte di Apple.