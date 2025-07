Amazon PAZZA: lo sconto sul notebook ASUS è fuori di testa

Uno dei tantissimi sconti che Amazon decide di mettere a disposizione dei consumatori in questi giorni va a coinvolgere un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, si tratta dell’Asus Chromebook, un notebook che nasconde al proprio interno un’anima davvero più unica che rara: appunto il sistema operativo ChromeOS.

La prima cosa da sapere riguardante una soluzione di questo tipo è legata più che altro alla sua natura, ovvero un OS pensato per utilizzo molto standardizzato, senza eccessi in termini grafici o di potenza di elaborazione, adatto per gli utenti che vogliono godere di un device completo e funzionale, ma limitato a determinati e specifici utilizzi. Il modello attualmente in promozione è il CM1402FM2A#B0CZ42YZYG, o meglio un Asus Chromebook con monitor da 14 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione in FullHD a 60Hz e rivestimento anti-riflesso (opaco), ottimo per l’utilizzo in molteplici ambienti.

Sotto il cofano si trova un processore MediaTek Kompanio 520, con alle spalle una configurazione che prevede 4GB di RAM e 128GB di memoria interna eMMC, affiancato dalla presenza di una GPU ARM Mali-G52 MC2. La colorazione disponibile è solamente grigio, il prodotto è realizzato prevalentemente in plastica, con finitura opaca che lo rende molto elegante, ed assolutamente bello da vedere (oltre che da toccare).

Il notebook è molto economico per molteplici fattori, anche considerando che il display è completamente touchscreen ed è generalmente di ottima qualità generale. Il prodotto viene oggi proposto con una riduzione del 21% rispetto al valore iniziale di 249 euro, approfittando in questo modo di una spesa finale da sostenere pari a soli 196,17 euro. Lo potete ordinare subito al seguente link.