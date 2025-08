Samsung Galaxy

Il nuovo Galaxy A17 di Samsung si mostra nei primi render, offrendo un’anteprima del design e confermando la continuità con il modello precedente. Dopo il successo del Galaxy A16, il prossimo dispositivo della serie A punta a mantenere la leadership nella fascia bassa del mercato Android.

Il design di Galaxy A17 resta fedele alla linea

Le prime immagini di Galaxy A17 non lasciano spazio a dubbi: il design dello smartphone segue da vicino quello del Galaxy A16. Nella parte frontale, si conferma la presenza di cornici piuttosto spesse, soprattutto nella zona inferiore, e un notch a goccia per la fotocamera anteriore. Il retro, invece, abbandona la disposizione a sensori separati per adottare un modulo verticale, nero, in linea con gli altri modelli della gamma Galaxy 2025.

Dal punto di vista tecnico, Galaxy A17 dovrebbe offrire uno schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full-HD+ e refresh rate a 90 Hz. Anche la batteria da 5000 mAh resta invariata rispetto al predecessore, con ricarica rapida a 25 W. Si tratta di specifiche già consolidate nella fascia bassa, che Samsung sembra voler confermare anche per il 2025.

Un altro cambiamento atteso riguarda il processore, che dovrebbe passare dal chip MediaTek del Galaxy A16 all’Exynos 1380, già utilizzato in altri smartphone Galaxy di fascia media. Non sono ancora disponibili dettagli ufficiali sulle configurazioni di memoria, ma è probabile che si parta da 4 GB di RAM e 128 GB di storage, come avvenuto per il modello dello scorso anno.

Anche il comparto fotografico non dovrebbe subire grandi trasformazioni. Galaxy A17 dovrebbe essere dotato di tre fotocamere posteriori: un sensore principale da 50 MP, un ultra-grandangolare da 5 MP e un sensore macro da 2 MP. Si tratta di una configurazione simile a quella già adottata nel Galaxy A16 5G, senza particolari novità in termini di funzioni o algoritmi avanzati.

Galaxy A16 è stato annunciato a ottobre 2024 ed è arrivato in Italia poche settimane dopo, con una variante 5G rilasciata in parallelo. È plausibile che Samsung mantenga lo stesso calendario per il lancio del nuovo Galaxy A17. Non è ancora chiaro se verranno presentate più versioni (come 4G e 5G), ma nei prossimi mesi emergeranno ulteriori dettagli in merito.