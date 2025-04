Google AI Overview: gli utenti trovano un metodo insolito per evitarlo

Le risposte generate dall’intelligenza artificiale di Google continuano a far discutere. A sollevare critiche è stata la funzione AI Overview. La quale introdotta per rendere la ricerca sul browser più immediata ed efficace sembra essere piuttosto inaccurata. Molti utenti infatti si lamentano di informazioni fuorvianti o poco affidabili, tanto da cercare modi per disattivarla.

Disattivare Google AI Overview ? basta una parolaccia

Tra i metodi più curiosi emersi in rete, ve n’è uno un po’ inaspettato. Ovvero l’inserimento di termini volgari nella query di ricerca. Alcune persone sembra abbiano scoperto che l’uso di parole offensive porta Google a evitare di mostrare le risposte generate dall’AI, restituendo invece i classici risultati web. Questo trucco è diventato virale sui social in pochissimo tempo e pare funzionare persino in modo affidabile. Attenzione però, perché termini meno aggressivi non producono lo stesso effetto.

Il comportamento della funzione AI potrebbe essere legato alle politiche di Google sulla moderazione del linguaggio. L’algoritmo tende a escludere contenuti con termini scurrili, impedendo involontariamente l’attivazione dell’AI Overview. Ad ogni modo questa soluzione non è priva di conseguenze. In quanto l’uso di parole forti può alterare i risultati di ricerca e influenzare i contenuti mostrati, specialmente con SafeSearch disattivato.

Alternative più efficaci e il malcontento diffuso

Per chi invece preferisce metodi più “puliti”, esistono soluzioni meno estreme per aggirare l’AI Overview di Google. Ad esempio modificare l’URL della ricerca con il parametro “&udm=14” permette di rimuovere le risposte generate dall’AI. Anche l’aggiunta di “-ai” alla fine della query sembra ottenere risultati simili. Alcuni utenti hanno già implementato queste tecniche tramite estensioni per browser, evitando così le risposte automatizzate.

Insomma l’insoddisfazione nei confronti delle AIOverview si sta diffondendo rapidamente. Le critiche principali, come già detto, riguardano la scarsa affidabilità delle risposte. Le quali talvolta si basano su fonti dubbie o informazioni obsolete. Un caso emblematico è quello della “colla sulla pizza”, una falsa notizia ripresa da un vecchio post ironico su Reddit e trasformata in una risposta AI.

Tale malcontento evidenzia così una frattura nel legame tra Google e le reali esigenze del pubblico online. L’azienda dovrà migliorare la qualità delle risposte AI per riconquistare la fiducia. Se l’intelligenza artificiale vuole diventare uno strumento utile, deve garantire maggiore accuratezza e adattarsi meglio alle ricerche effettuate.