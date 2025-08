WhatsApp e le due funzionalità nascoste: le amerete dopo poco tempo

Chi usa WhatsApp deve sapere che le funzionalità che fanno parte della piattaforma non sono le uniche ad esistere e a soddisfare gli utenti. Sono arrivate infatti anche altre funzionalità molto gettonate al giorno d’oggi, le quali permettono di andare contro alcune funzioni standard di WhatsApp o semplicemente di integrarle. Bisogna chiarire innanzitutto che non ci sono problemi di alcun genere siccome le funzionalità di cui parliamo sono gratuite ma anche legali al 100%. Non si può incorrere in nessun tipo di problematica e soprattutto non c’è il pericolo che sopraggiungono costi improvvisi.

Molte persone sono diventate dipendenti di queste due funzionalità, le quali sono gratuite ma anche molto semplici da utilizzare. In basso c’è una panoramica generale di entrambe.

WhatsApp: le due funzionalità che tutti dovrebbero scaricare sono WAMR e Unseen

Esistono delle funzioni molto interessanti che qualcuno potrebbe ignorare al giorno d’oggi che si nascondono nei meandri del web. Queste servono per WhatsApp, o meglio per gli utenti che utilizzano la famosissima applicazione di messaggistica. La prima è certamente Unseen, soluzione che già dal nome fa capire quanto possa essere utile. Con questa infatti ci si può nascondere all’interno della chat, perché consentirà alle persone di poter intercettare i messaggi che arrivano su WhatsApp in modo da leggerli al di fuori. È in questo modo che nessun tipo di dato verrà aggiornato tra ultimo accesso e stato “online”. È fondamentale però ricordare che si può solo leggere, non rispondere.

Infine c’è l’altra funzionalità molto amata dagli utenti che permette di non perdere neanche un messaggio, anche qualora l’utente dall’altro lato decida di eliminarlo prima che voi lo leggiate. Con WAMR, che va tassativamente scaricata prima che avvenga l’evento di cancellazione in quanto altrimenti dopo non funzionerebbe, si possono recuperare i messaggi cancellati di proposito. Questa tiene conto di tutte le notifiche salvandone i contenuti.