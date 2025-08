One UI 8.0: niente più sblocco del bootloader

Samsung, con l’introduzione della nuova interfaccia One UI 8.0, ha preso un’importante decisione. Quest’ultima riguarda il controllo totale sul software dei propri dispositivi. Nel dettaglio, l’azienda ha annunciato la fine del supporto allo sblocco del bootloader su scala globale. Si tratta di una scelta destinata a segnare l’esperienza d’uso per tutti gli utenti che finora hanno fatto del modding una componente fondamentale del proprio rapporto con il mondo Android. Se nei dispositivi venduti negli Stati Uniti lo sblocco del bootloader era già da tempo precluso, ora la stessa restrizione viene estesa anche a tutti gli altri mercati internazionali. Eliminando un’importante possibilità di personalizzazione.

Samsung: ulteriore cambiamento in arrivo con One UI 8.0

Le prime indicazioni di tale svolta sono emerse con la distribuzione delle versioni beta di One UI 8.0 dedicate alla nuova generazione di Galaxy S25. Ma è con l’arrivo sul mercato dei Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7 che la direzione intrapresa è divenuta inequivocabile. L’analisi del firmware ha, infatti, rivelato l’assenza dell’opzione per lo sblocco del bootloader, e gli sviluppatori hanno confermato che non si tratta di un errore, ma di una scelta precisa.

Per chi ha sempre apprezzato la possibilità di installare custom ROM o kernel personalizzati, la notizia rappresenta una svolta negativa. Lo sblocco del bootloader costituisce, infatti, il primo e imprescindibile passo per intervenire in profondità sul software. Consentendo operazioni come l’installazione di versioni alternative di Android, l’ottimizzazione delle performance o il prolungamento della vita utile del dispositivo. In sua assenza, tutte tali possibilità vengono meno.

Samsung, però, sembra voler compensare tale chiusura con la possibilità di offrire aggiornamenti di sistema Android per un periodo fino a sette anni sui dispositivi di punta. Nonostante ciò, la decisione ha suscitato amarezza nel panorama del modding. La fine dello sblocco del bootloader segna la chiusura di un capitolo importante nella storia della personalizzazione Android, aprendo interrogativi sul futuro.