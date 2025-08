Maserati prepara una super-GT esclusiva

Maserati, in questi giorni, sta pianificando una nuova super-GT a disponibilità limitata, pensata per celebrare la sua storia sportiva. L’auto potrebbe segnare il ritorno del cambio manuale, ormai assente da anni nelle vetture del marchio. Il cuore del progetto resta il motore Nettuno V6, già protagonista di modelli come GranTurismo, Grecale e MC Pura. Alcune indiscrezioni trapelate online parlano di prestazioni superiori agli attuali 621CV, grazie a soluzioni come la camera di combustione pre-chamber e l’iniezione doppia.

Maserati: collaborazione con Alfa Romeo e debutto nel 2026

Tale progetto non prevede l’elettrificazione. Secondo l’ingegnere Davide Danesin, aggiungere batterie a una vettura sportiva significherebbe aumentare peso e complessità, snaturando l’esperienza di guida complessiva. Un’edizione limitata con trasmissione manuale offrirebbe, invece, un ritorno a un piacere più puro e coinvolgente. Gli appassionati di meccanica analogica potrebbero ritrovarsi all’interno di un’auto in grado di unire prestazioni estreme e sensazioni da vera sportiva.

Questo attesissimo veicolo potrebbe nascere da una collaborazione interna col gruppo Stellantis, che replicherà lo schema già visto con la Alfa Romeo 33 Stradale basata sulla MC20. Le due case infatti condividono management e know-how tecnico, ciò quindi renderebbe plausibile la creazione di due modelli gemelli con caratteristiche uniche. Durante il Goodwood Festival of Speed, il CEO Santo Ficili ha lasciato intendere che Maserati punta a rafforzare la propria identità artigianale e sportiva proprio con iniziative di questo tipo.

Il debutto della nuova supercar potrebbe coincidere con il centenario della Maserati Tipo 26. Ovvero la prima vettura da competizione della casa, vincitrice alla Targa Florio del 1926. Un anniversario così simbolico rappresenterebbe l’occasione perfetta per presentare un modello celebrativo, capace di coniugare tradizione e innovazione. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma l’ipotesi di una super-GT esclusiva con cambio manuale e motore Nettuno sembra farsi sempre più concreta. Gli appassionati però dovranno attendere il 2026 per scoprire se Maserati tornerà davvero a far battere i cuori.