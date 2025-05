Stellantis, Antonio Filosa è il nuovo CEO del gruppo automotive

Stellantis ha annunciato l’arrivo di Antonio Filosa come nuovo Chief Executive Officer. Il Consiglio di amministrazione dell’azienda automotive ha scelto il manager campano all’unanimità per guidare il Gruppo dopo l’uscita di Carlos Tavares

Nonostante siano stati valutati moltissimi profili esterni, Stellantis ha scelto un CEO proveniente dall’interno. La scelta di Antonio Filosa è stata dettata dalla sua comprovata esperienza nel settore, potendo contare su oltre 25 anni di attività all’interno del Gruppo.

Nel corso della sua carriera in FIAT prima e Stellantis poi, Filosa è arrivato a guidare la divisione attiva in Nord e Sud America dell’azienda, contribuendo alla crescita nell’area di marchi di importanza strategica come Peugeot, Citroën, Ram e Jeep. Inoltre, il suo contributo è stato fondamentale per la creazione dello stabilimento di Pernambuco, uno dei più grandi poli automotive del Sud America.

Poco prima della nomina come CEO di Stellantis, Antonio Filosa era diventato una figura chiave nell’area delle Americhe. Attraverso intensi dialoghi con i concessionari, i sindacati e i fornitori, è riuscito a rafforzare le operazioni e ridurre le scorte dei concessionari.

I successi ottenuti oltreoceano sono solo alcuni degli elementi che ha portato il board di Stellantis alla decisione di chiamarlo alla guida della società. La sfida che Antonio Filosa dovrà affrontare non sarà semplice e la sua esperienza sarà cruciale per traghettare il gruppo in questo periodo molto particolare.

L’incarico di CEO diventerà ufficiale a partire dal 23 giugno e, in quella stessa data, l’Amministratore Delegato annuncerà il nuovo team dirigenziale di Stellantis. John Elkann, Executive Chairman di Stellantis, ha affermato: “La profonda conoscenza che Antonio ha della nostra Azienda — comprese le persone che considera il nostro punto di forza — e del nostro settore, gli consentono di essere perfettamente preparato per il ruolo di Chief Executive Officer in questa nuova e cruciale fase di sviluppo di Stellantis”.

Alle parole di Elkann sono seguite quelle di Robert Peugeot, Vice Presidente di Stellantis: “Accogliamo all’unanimità la nomina di Antonio a nuovo Chief Executive Officer. La sua comprovata esperienza di leadership di successo nel corso dei suoi molti anni nella nostra Azienda parla da sola e questo, unito alla sua profonda conoscenza del nostro business e delle complesse dinamiche che caratterizzano il nostro settore, lo rendono la scelta naturale per diventare il prossimo CEO di Stellantis”.