Instagram: come risolvere il problema che coinvolge i Reels

Alcuni utenti di Instagram hanno iniziato a riscontrare un malfunzionamento piuttosto singolare. Quest’ultimo riguarda la funzione di condivisione dei Reels. Il bug non sembra compromettere in modo drastico il funzionamento dell’applicazione, ma genera non poca frustrazione tra gli utenti della piattaforma. Il problema, nello specifico, si manifesta in modo irregolare. I video possono essere condivisi con alcuni profili, ma inspiegabilmente non con altri. Tale comportamento “a intermittenza” ha sollevato molte domande tra gli utenti. L’anomalia è ulteriormente aggravata dal fatto che alcuni profili non compaiono più tra i contatti suggeriti per la condivisione.

Instagram: un nuovo bug blocca la condivisione dei Reels

C’è un ulteriore problema. Alcuni account, quando cercati manualmente per inviargli dei contenuti, vengono contrassegnati con l’etichetta “AI“. Ciò ha alimentato sospetti sul fatto che Instagram possa aver classificato erroneamente alcuni profili. In effetti, anche su Reddit sono emerse testimonianze simili, da parte di utenti che lamentano lo stesso tipo di errore. I quali hanno trovato, come unica soluzione temporanea, quella di incollare manualmente i link dei Reels nelle chat private.

Un altro dettaglio non trascurabile riguarda la grafica dell’app. Contemporaneamente al bug, l’interfaccia della piattaforma presenta alcune differenze rispetto alla versione standard. L’icona della fotocamera, ad esempio, non ha più il classico colore bianco su sfondo rosa, ma appare in nero su blu. Potrebbe trattarsi dell’effetto di un test grafico condotto da Instagram su un gruppo limitato di utenti, che però avrebbe introdotto malfunzionamenti imprevisti. Al momento, però, si tratta soltanto di un’ipotesi.

Alcuni utenti hanno segnalato che effettuare il logout dall’app e accedere nuovamente può risolvere il problema. Eppure, tale procedura non garantisce risultati certi. In diversi casi, il bug continua a manifestarsi anche dopo aver ripetuto l’accesso. Instagram, da parte sua, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. Lasciando spazio ad incertezze e speculazioni su quando e come verrà risolto definitivamente tale inconveniente.