Instagram, un bug blocca la condivisione dei Reels: cosa sta succedendo e come risolvere

Nelle ultime ore sono emerse numerose segnalazioni relative a un bug di Instagram che impedisce, in modo apparentemente casuale, la condivisione dei Reels con determinati contatti. Il problema non compromette l’intera esperienza d’uso dell’app, ma può risultare frustrante per chi utilizza regolarmente la funzione di invio diretto dei video brevi.

Secondo quanto riportato, la condivisione funziona senza problemi con alcuni contatti, mentre con altri risulta completamente bloccata. In certi casi, il profilo del destinatario non compare neppure nella griglia rapida delle condivisioni, anche quando si tratta di account con cui si interagisce spesso.

Account nascosti e possibili test A/B in corso

Il giornalista Usama Jawad ha raccontato la sua esperienza su Neowin, riferendo che il bug ha colpito l’account della moglie, la quale non riesce più a inviare Reels al suo profilo. Curiosamente, la situazione è unilaterale: lui riesce ancora a condividere contenuti con lei. Il suo account, però, risulta nascosto nel menu di condivisione, salvo riapparire solo nella sezione “tutti i contatti”.

Jawad segnala anche un dettaglio insolito: l’icona della fotocamera nella chat, di solito bianca su sfondo rosa, appare ora nera su sfondo blu. Questo potrebbe indicare la partecipazione dell’account a un test grafico interno, anche se si tratta solo di un’ipotesi.

Un altro elemento curioso riguarda l’etichetta “AI” che compare sotto alcuni profili nel menu dei messaggi, facendo pensare che l’algoritmo stia classificando per errore determinati utenti come sistemi automatizzati. Su Reddit, diversi utenti hanno confermato episodi simili.

Una soluzione temporanea (ma non per tutti)

La procedura che sembra funzionare nella maggior parte dei casi è uscire e rientrare nell’account, un passaggio semplice che in alcuni casi ha risolto il malfunzionamento. Tuttavia, non tutti segnalano miglioramenti dopo il logout.

Al momento, Instagram non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali e non è chiaro se il team stia lavorando a una patch correttiva. In attesa di aggiornamenti, alcuni utenti aggirano il problema incollando manualmente il link del Reel nella chat.