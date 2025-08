Samsung, ora gli aggiornamenti sono più veloci grazie al nuovo modello di sviluppo Android

Con il lancio dei Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7, Samsung ha stupito per la rapidità nell’integrare Android 16 nei propri dispositivi. A un solo mese dal rilascio pubblico del sistema operativo, i nuovi flagship pieghevoli sono arrivati già aggiornati, segnando un netto miglioramento rispetto al passato. Il merito va al nuovo approccio chiamato Trunk Stable, adottato da Google e ora condiviso anche da Samsung con la One UI 8.

Fino a poco tempo fa, Android veniva sviluppato su rami separati per ciascuna versione. Le funzionalità venivano integrate progressivamente e, alla fine, fuse con il ramo principale, operazione che spesso generava conflitti di codice e ritardi. Questo metodo rallentava sia Google che i produttori, rendendo il rilascio degli aggiornamenti più complesso e frammentato.

Il nuovo modello Trunk Stable e l’impatto su One UI 8

Con il nuovo modello di sviluppo, Google ha scelto di mantenere un ramo unico e stabile. Tutte le funzionalità vengono aggiunte ma rimangono disattivate tramite feature flag, finché non sono pronte per la distribuzione. Questo approccio ha permesso a Mountain View di rilasciare Android 16 già a giugno, con un netto anticipo rispetto alle finestre di lancio tradizionali.

Samsung, secondo quanto dichiarato da Sally Hyesoon Jeong, responsabile della divisione Framework R&D, ha deciso di seguire lo stesso percorso per la One UI. Pur non essendo obbligata, l’azienda ha lavorato a stretto contatto con Google per integrare questo modello, creando un unico ramo interno per lo sviluppo dell’interfaccia.

Il risultato è stato immediato: One UI 8 è arrivata in tempi record e l’azienda mira ora a sincronizzare sempre di più i propri aggiornamenti con quelli di Android. Un cambio di passo importante, soprattutto considerando i ritardi vissuti con la versione precedente. Il nuovo metodo pone le basi per una gestione più agile ed efficiente, che potrebbe finalmente garantire ai dispositivi Galaxy aggiornamenti rapidi, affidabili e allineati al ciclo ufficiale di Android.