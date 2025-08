Apple: un video recente mostra l’iPhone 17 in verde

Cresce l’attesa per l’uscita della nuova generazione di smartphone Apple. A tal proposito, l’iPhone 17 è ormai alle porte. E, come di consueto, il fermento attorno ai dispositivi di Cupertino si fa sentire con forza. Alimentato da una serie di indiscrezioni sempre più dettagliate. Tra i tanti aspetti su cui si concentrano i rumor, uno dei più discussi è senza dubbio quello legato alle colorazioni. Di recente, un nuovo video trapelato online ha acceso l’interesse degli appassionati. Quest’ultimo, infatti, ha mostrato un presunto iPhone 17 in verde. Anche se non è chiaro se si tratta di un modello funzionante, il filmato fornisce un’anteprima interessante su quella che potrebbe essere una delle tonalità ufficiali scelte da Apple.

Apple sta per presentare un nuovo iPhone 17 in verde?

Il protagonista di tale fuga di notizie è Majin Bu, uno dei leaker più attivi e affidabili. Secondo le sue fonti, l’iPhone 17 verrà lanciato in cinque varianti cromatiche. Oltre al verde apparso nel video, dovrebbero esserci il nero, l’argento, il blu e una sorprendente new entry: il lavanda. A livello di design generale, sembra che Apple manterrà per i modelli base la stessa impostazione dell’anno precedente. Quest’ultima aveva già segnato un cambiamento importante nel look del comparto fotografico posteriore. Il modulo a pillola verticale, introdotto come evoluzione rispetto al classico quadrato dagli angoli smussati, dovrebbe, infatti, restare invariato.

Le vere novità estetiche arriveranno invece con iPhone 17 Pro e Pro Max. Secondo quanto trapelato, Apple sarebbe pronta ad abbandonare lo stile inaugurato con iPhone 11 Pro per introdurre un inedito pannello posteriore che si estenderà per tutta la larghezza del dispositivo. Tale modifica riguarderà solo l’elemento che incornicia le fotocamere. Mentre la disposizione delle lenti rimarrà la stessa. Un altro dettaglio interessante riguarda il logo Apple. Quest’ultimo, almeno sui modelli Pro, dovrebbe essere posizionato più in basso rispetto a prima. Dando ai nuovi smartphone un aspetto leggermente più bilanciato.