WhatsApp sperimenta i promemoria per le chiamate perse

WhatsApp continua ad ampliare le sue funzionalità e sorprende ancora con una novità utile per la vita di tutti i giorni. La popolare app sta infatti testando, nella versione beta 2.25.22.5 per Android, un sistema di promemoria dedicato alle chiamate perse. Tale funzione consente di ricevere un avviso programmato, così da non dimenticare di richiamare un contatto importante. Alcuni utenti selezionati hanno già avuto modo di provarla, come riportato dal portale specializzato WaBetaInfo, che segue da vicino tutte le novità della piattaforma.

WhatsApp fa un passo avanti per la gestione delle comunicazioni

Il funzionamento è estremamente intuitivo. Quando si perde una chiamata, nella chat relativa o direttamente nella scheda “Chiamate” compare un pulsante inedito. Premendolo, è possibile impostare un promemoria rapido, scegliendo tra opzioni come “Tra 2 ore”, “Tra 8 ore” o “Domani”. Chi preferisce un’organizzazione più precisa può selezionare manualmente data e orario, così da ricevere la notifica nel momento più adatto ai propri impegni. Al momento prestabilito, l’app mostra un avviso con la foto e il nome del chiamante, oltre a un collegamento diretto alla conversazione, basta un tocco per richiamare senza perdere tempo.

La gestione di questi promemoria avviene interamente sul dispositivo. Non è quindi necessario alcun invio di dati ai server di WhatsApp, un aspetto che tutela la privacy degli utenti. Questa scelta conferma la volontà di mantenere la nuova funzione sicura e discreta, pur garantendo un miglioramento evidente nell’organizzazione delle comunicazioni personali e professionali. Questa novità si rivela particolarmente vantaggiosa per chi deve affrontare un elevato flusso di chiamate quotidiane. Professionisti, studenti e lavoratori impegnati potranno beneficiare di una gestione più ordinata, riducendo il rischio di dimenticare conversazioni importanti.

Non ci sono ancora date ufficiali per il suo rilascio globale, né conferme sull’arrivo su iOS. WhatsApp, come spesso accade, procede con una distribuzione graduale delle nuove funzioni. Questa strategia, se da un lato rallenta la diffusione, dall’altro permette di raccogliere feedback e correggere eventuali problemi prima del lancio globale. Gli utenti interessati dovranno quindi pazientare ancora un po’, sperando di poter presto sfruttare una funzione che semplifica davvero la vita digitale.