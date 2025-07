Samsung Galaxy Z Fold 7 e Flip 7 saranno i primi smartphone con Android 16

Manca pochissimo all’evento Unpacked di Samsung, previsto per domani, ma le anticipazioni non si fermano. Secondo informazioni diffuse dal leaker @MysteryLupin, i nuovi Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 e Z Flip 7 FE saranno i primi smartphone a uscire sul mercato con Android 16 preinstallato, accompagnati dalla nuova interfaccia One UI 8.

Si tratterebbe di una svolta rispetto al passato: storicamente, Samsung ha sempre introdotto le versioni principali della One UI partendo dai suoi flagship tradizionali, come la serie Galaxy S. Nel caso della One UI 7, ad esempio, il debutto era avvenuto con la gamma Galaxy S25, ma il successivo ritardo nella distribuzione aveva suscitato diverse critiche. Questa volta, il produttore sudcoreano sembra voler puntare sui pieghevoli per segnare un cambio di passo più deciso.

One UI 8 arriva subito sui pieghevoli

I tre modelli attesi domani monteranno quindi una versione di Android 16 con One UI 8 in versione definitiva, anche se al momento il sistema operativo risulta ufficialmente ancora in fase Beta 3 sui Galaxy S25. La presenza del nuovo software nei materiali tecnici trapelati lascia comunque pochi dubbi: Samsung ha deciso di accelerare i tempi e utilizzare i nuovi foldable come veicolo per rilanciare la propria interfaccia.

Questo cambio di approccio potrebbe avere diverse motivazioni, tra cui il desiderio di dare maggiore centralità ai dispositivi pieghevoli, spingendo su innovazione hardware e aggiornamenti software in parallelo.

Tante novità anche sul fronte hardware

Il Galaxy Z Fold 7 sarà caratterizzato da un design rivisitato e più sottile, mentre il Galaxy Z Flip 7 integrerà un nuovo display esterno edge-to-edge, che dovrebbe migliorare l’interazione anche da chiuso. Il modello Flip 7 FE, infine, si propone come versione più accessibile per chi desidera provare l’esperienza dei foldable a un prezzo contenuto.

Tutti i dettagli saranno ufficiali tra poche ore, ma Samsung sembra pronta a rinnovare non solo l’hardware, ma anche il calendario dei suoi aggiornamenti software.